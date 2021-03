Amnesty International veut que la CPI ouvre une enquête sur les crimes de Boko Haram

Lors de récentes attaques dans le nord-est du Nigeria, les femmes et les filles ont été prises pour cibles par les combattants de Boko Haram qui les ont violées ou soumises à d'autres violences sexuelles. "La Cour pénale internationale doit immédiatement ouvrir une enquête approfondie sur les atrocités commises par toutes les parties et faire en sorte que les personnes responsables de ces actes rendent des comptes, notamment pour les crimes commis contre les femmes et les filles", martèle mercredi Amnesty International.

Divers villages du nord de l'Etat de Borno ont été attaqués à plusieurs reprises depuis fin 2019. Amnesty International s'est entretenu en début d'année avec des personnes provenant de ces zones. Il ressort des entretiens que "lors de ces raids violents, les combattants de Boko Haram ont tué celles et ceux qui cherchaient à fuir et ont pillé bétail, argent et autres objets de valeur". Mais ils violent également les femmes et les filles, et leur font subir d'autres violences sexuelles. "Ces atrocités constituent des crimes de guerre", a déclaré Osai Ojigho, directrice du Bureau national du Nigeria à Amnesty International. Ces populations prises pour cible "ont été délaissées par les forces qui sont censées les protéger" et "luttent pour que les horreurs qu'elles ont subies soient reconnues", pointe Amnesty, appelant les autorités nigérianes à "se saisir de cette situation de toute urgence". Selon l'organisation, la Cour pénale internationale doit ouvrir une enquête officielle.