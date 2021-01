Amnesty International demande à Joe Biden la fermeture du camp de Guantánamo

Dès 2008, le président Obama a manifesté son intention de fermer l'infrastructure. Une volonté retranscrite dans l'allocution de son vice-président de l'époque, Joe Biden, à la Conférence de Munich sur la sécurité de 2009. Il y a déclaré:

Nous respecterons les droits de ceux que nous traduisons en justice. Et nous fermerons le centre de détention de Guantanamo Bay. (...) Les traités et les organisations internationales que nous construisons doivent être crédibles et ils doivent être efficaces.