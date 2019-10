Amérique du Sud: des revendications qui s'expriment dans la rue (carte interactive)

Les violents affrontements survenus ce vendredi au Chili s'érigent en protestation à l'augmentation des prix des transports. Mais l'Amérique du Sud est également le théâtre d'autres manifestations, particulièrement du côté des pays de la côte ouest. Les Vénézuéliens et Péruviens se battent pour la démocratie, les Colombiens pour la paix, les Équatoriens contre l'augmentation des prix du carburant.

Le Chili

Le président chilien Sebastian Pinera a décrété vendredi soir l'état d'urgence à Santiago, la capitale, et a confié à un militaire la responsabilité d'assurer la sécurité. Ces mesures ont été annoncées vers minuit, à la suite d'une journées de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, "les pires depuis plusieurs années", indique l'AFP, contre l'augmentation des prix des transports. Toutes les stations de métro ont été bouclées.

Cet état d'urgence est prévu pour durer quinze jours. Vendredi, au moins 16 autobus ont été incendiés et une dizaine de stations de métro totalement détruites, selon les autorités. La police a fait état d'au moins 180 arrestations et 57 policiers blessés.

En divers endroits de la ville, des manifestants ont érigé des barricades et se sont heurtés à la police, qui a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes, des scènes de bataille de rue plus vues depuis longtemps dans la capitale chilienne. Dans plusieurs quartiers, les habitants ont organisé un concert de casseroles en soutien aux manifestants.

Le président Sebastian Pinera a, quant à lui, qualifié les manifestants de délinquants.

Le Venezuela

Nicolás Maduro est élu président de la République le 14 avril 2013 avec 50,6% des voix. Il succède au très populaire Hugo Chávez, réélu à deux reprises et décédé en mars 2013, et s'attribue très vite les pleins pouvoirs. Depuis, le Venezuela s'est enfoncé dans une terrible crise économique. La chute brutale des cours du pétrole, principale source de revenus pays, en est la cause principale.

Dès 2014, les manifestations de contestation se succèdent. Les opposants sont systématiquement réprimés. Face à l'hyper-inflation, il devient de plus en plus compliqué pour les Vénézuéliens de se nourrir. Les aliments et les médicaments sont en pénurie, les hôpitaux tournent au ralenti. Un phénomène d'émigration massive se met en place : un dixième de la population quitte le pays.

En 2018, Maduro remporte les nouvelles élections présidentielles avec 67,8% des voix. Son mandat n'est toutefois pas considéré comme légitime par l'Assemblée nationale, qui désigne Juan Guaidó à sa tête. Le 23 janvier 2019, Guaidó s'autoproclame "président en exercice" du Venezuela, ce qui provoque un déchirement à l'échelle internationale entre pro-Guaidó et pro-Maduro.



Nicolás Maduro ; Juan Guaidó ; l'

Neutralité ; Venezuela ; Pas de déclaration. Carte de juillet 2019 illustrant le soutien à :Nicolás Maduro ;Juan Guaidó ;l' Assemblée nationale Neutralité ;Venezuela ;Pas de déclaration.

Pour l'instant, aucun des deux camps n'accepte d'ouvrir le dialogue, malgré un relatif apaisement cet été. Nicolás Maduro affirmait en août vouloir anticiper de nouvelles élections législatives, initialement prévues pour 2020. Cela lui permettrait de reprendre le pouvoir sur l'Assemblée nationale, seule institution encore aux mains de l'opposition.

►►► À lire aussi : Le Venezuela obtient un siège au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

La Colombie

Déchirée pendant plus d'un demi-siècle par la guérilla des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC), l'heure est aujourd'hui à l'apaisement. Les FARC sont la plus ancienne et plus importante rébellion du continent américain, nés en 1964 de l'union de différentes guérillas communistes. Pour se financer, le mouvement avait recours au traffic de drogue, ainsi qu'à des enlèvements contre rançon, dont le plus médiatisé reste sans doute celui de l'ex-candidate aux Présidentielles françaises Ingrid Betancourt, détenue de 2002 à 2008.

Depuis 2012, des négociations ont eu lieu entre le pouvoir colombien et les Farc. Les derniers combattants ont entamé leur désarmement, achevé en 2017. Peu après, l'Union Européenne raye les Farc de sa liste d'organisations terroristes. Il n'est plus question de Forces Armées mais de Forces Alternatives. Les FARC deviennent un parti politique.

►►► À lire aussi : La Colombie adopte un plan de protection des ex-guérilleros des Farc

Les premières élections en temps de paix ont eu lieu en mai 2018 et ont été remportées par la droite avec Ivan Duque. Mais la question reste sensible, et l'on n'efface pas 50 années guérilla en une signature. Le 29 août 2019, d'anciens membres des FARC affirmaient vouloir reprendre les armes. Ce vendredi 18 octobre, des dissidents des FARC faisaient encore quatre morts.

Journal télévisé du 30/08/2019

Colombie : des Farc reprennent la lutte armée - JT 13h - 30/08/2019 En Colombie, les Farc reprennent du service. Ces guerilleros avaient signé un accord de paix en 2016 avec les autorités du pays. Mais certains estiment que ce traité n'est pas respecté, et ils ont annoncé dans une vidéo qu'ils reprenaient les armes.

L'Équateur

Le président Lenin Moreno doit affronter une vague de protestation jamais vue depuis 2007. En cause, une politique d'austérité imposée par le Fond Monétaire International (FMI) : réduction du pouvoir d'achat, des congés payés, des salaires, et fin de subvention de l'État sur les prix des carburants. L'augmentation de 123% du prix du diesel a définitivement mis le feu aux poudres.

►►► À lire aussi : Comment la fin des subventions aux carburants a mis le feu aux poudres

Ces mesures sont vues comme une trahison par de nombreux équatoriens, particulièrement les plus pauvres, puisque le programme de Lenin Moreno s'inscrivait dans une lignée plus socialiste.

Après plusieurs affrontements toujours plus violents dans les rues de Quito, le gouvernement équatorien annoncera finalement retirer ce décret relatif à la suppression des subventions sur le carburant. Mais si la crise fait désormais partie du passé et que l'heure était à la fête ce lundi 14 octobre, l'ombre du FMI continue de planer sur la politique gouvernementale de l'Équateur.

Equateur: joie à Quito après le retrait du décret gouvernemental controversé - 14/10/2019 Drapeau jaune, bleu et rouge de l'Equateur tandis que retentissaient des klaxons en signe de joie. Le pays andin est à l'arrêt depuis près de deux semaines, entre blocages de routes, classes suspendues, transports publics quasi inexistants et puits pétroliers d'Amazonie à l'arrêt, ce qui a suspendu la distribution de près de 70% de la production de brut. Il a aussi été secoué par une vague de manifestations avec, depuis le 3 octobre, sept morts, 1.340 blessés et 1.152 arrestations, selon le bureau du Défenseur du peuple, organisme public de défense des droits.

Le Pérou

Le 30 septembre dernier, le président péruvien Martín Vizcarra annonce la dissolution du Parlement et la tenue d'élections anticipées, initialement prévues pour avril 2021, faute d'accord avec l'opposition. Dominé par cette opposition, le Parlement du Pérou décide à son tour de suspendre le président Vizcarra pour "incapacité morale" et le remplace par la vice-présidente, Mercedes Araoz. Le pays s'enfonce dans la crise politique.

Le lendemain, la vice-présidente démissionne à son tour du poste qui lui avait été confié. Le président Vizcarra finit par nommer un nouveau gouvernement constitué de 19 ministres dont 9 nouveaux membres, le 3 octobre. "Cette étape de confrontation est surmontée", déclarera-t-il. Les élections législatives anticipées auront bien lieu et sont prévues pour le 26 janvier prochain.

2 images © Tous droits réservés 2 images De vives manifestations à l'encontre de Martin Vizcarra se sont déroulées début octobre, l'accusant d'avoir provoqué un coup d'état. Cris BOURONCLE / AFP Newsletter info Recevez chaque matin l’essentiel de l'actualité. Ne plus afficher ×