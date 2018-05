Ambassade à Jérusalem: les USA "ne doivent pas croire que de telles actions resteront sans réponse"

Les représentants permanents des Etats-membres de la Ligue arabe se réuniront mercredi pour évoquer le transfert à Jérusalem de l'ambassade des Etats-Unis en Israël, annonce lundi l'agence de presse égyptienne Mena, citant un diplomate arabe.

Cette réunion extraordinaire a pour but de "réagir à la décision illégale prise par les Etats-Unis d'Amérique de transférer leur ambassade à Jérusalem", dit-elle.

Donald Trump "faible d'esprit" pour un dirigeant iranien

De son côté, le président du Parlement iranien a qualifié lundi le président américain Donald Trump de "faible d'esprit" tout appelant les Palestiniens et la communauté internationale à la résistance : "L'Amérique est entrée dans un cycle de crise dans ses prises de décisions stratégiques et porte un regard immature et aventureux sur les affaires internationales", a déclaré Ali Larijani, lors d'une "conférence sur la Palestine" à Téhéran, selon la télévision d'Etat.

"Je crois que le président américain n'est pas capable d'évaluer les conséquences à long terme de ses actes", a-t-il ajouté.

"De telles actions vont renforcer les tensions et l'insécurité dans le monde", a encore déclaré encore M. Larijani qui a demandé une "réaction immédiate" des Palestiniens, des pays islamiques et de la communauté internationale.

Les Etats-Unis "ne doivent pas croire que de telles actions (...) resteront sans réponse", a-t-il ajouté.