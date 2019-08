Amazonie: les animaux de la forêt aussi sont touchés

L’Amazonie, poumon vert de la planète : 1500 espèces d’oiseaux, 500 espèces de mammifères, 550 espèces de reptiles. Les feux les privent de leur habitat, mais les blessent également. Dans un zoo un peu particulier, sur une base militaire, des vétérinaires ont installé un hôpital de fortune pour la faune sauvage.

Une tortue terrestre de 12 kg présente une entaille au cou. Le docteur Renan Mori, chirurgien vétérinaire est à son chevet. "Prodiguer les premiers soins à des animaux sauvages qui sont trouvés blessés, accidentés de la route, ou brûlés par les incendies c’est vraiment notre point fort", affirme-t-il.

►►► A lire aussi: Brésil: Bolsonaro interdit les brûlis pour tenter de freiner les incendies en Amazonie

Le centre a été créé en 1969 dans l’enceinte d’une caserne militaire où l’on forme une unité d’élite baptisée "guerriers de la jungle". Ils luttent contre le trafic de drogue, d’armes, d’animaux en plus de recueillir la faune blessée dans les incendies de forêt. "Tous les animaux qui sont ici au centre proviennent de trafic d’animaux sauvages, explique le colonel Mario Brayner, commandant de la base. Ils sont le fruit de saisies ou alors victimes de particuliers un peu simplets et sans éducation qui tuent par exemple un jaguar femelle et ne voient pas qu’il y a un bébé derrière. Ou alors ils tuent pour se défendre ou par pure méchanceté."

L’objectif des soldats de la jungle est aussi de sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement. Le centre est ouvert aux écoles mais aussi à tous ceux qui le souhaitent. 200.000 personnes le visitent chaque année.