Les pays du G7 sont d'accord pour "aider le plus vite possible les pays qui sont frappés" par les feux qui se sont multipliés ces derniers jours dans la forêt amazonienne, a déclaré dimanche Emmanuel Macron.

"Il y a une vraie convergence pour dire +on se met tous d'accord pour aider au plus vite possible les pays qui sont frappés par ces feux+", a rapporté le président français, hôte du sommet des sept grandes puissances qui se tient jusqu'à lundi à Biarritz, dans le Sud-Ouest de la France.