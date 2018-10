Allemagne: une manifestation "indivisible" contre le racisme et le virage à droite

Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus ce samedi après-midi à Berlin: sous le mot d'ordre "indivisible", ils veulent protester contre l'exclusion, le racisme et la montée de la droite. A la veille d'importantes élections régionales en Bavière, où la CSU alliée conservatrice de la chancelière pourrait perdre sa majorité absolue, la participation montrera l'étendue de la perte de confiance dans la grande coalition emmenée par Angela Merkel.

La mort de réfugiés en Méditerranée et les coupes dans le système social sont au centre des préoccupations des manifestants. Le mot d'ordre du jour "Solidarité au lieu de l'exclusion pour une société ouverte et libre" est soutenu par les sociaux-démocrates, la gauche et les verts. Des organisations sociales, travailleurs culturels et des Eglises appellent aussi à participer à la manifestation.

Le départ de la manifestation est fixé à 13 heures.