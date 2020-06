Allemagne: un automobiliste éméché percute un groupe et fait 1 mort et 6 blessés

Dans le sud-ouest de l'Allemagne, un automobiliste en état d'ébriété a provoqué un accident mortel en percutant un groupe de personnes dans la nuit de samedi à dimanche. On dénombre un mort et six blessés, rapportent les médias locaux.

L'accident s'est produit peu après minuit à Pirmasens, en Rhénanie-Palatinat, non loin de la frontière française. L'homme a pris à contre-sens une rue à sens unique et a percuté un groupe de personnes qui attendaient devant un restaurant.

Fort taux d'alcool dans le sang

Un homme de 39 ans, grièvement atteint, est décédé de ses blessures. Six autres personnes, âgées de 30 à 47 ans, ont été blessées. La police a interpellé l'automobiliste, un homme de 51 ans. Il avait quatre fois plus d'alcool dans le sang que la limite autorisée. Selon des témoins, l'automobiliste avait déjà causé un accident plus tôt dans la soirée et avait commis un délit de fuite.