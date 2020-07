Allemagne : un ancien gardien de camp nazi de 95 ans mis en accusation

Un ancien gardien SS d'un camp de concentration âgé aujourd'hui de 95 ans a été mis en accusation pour complicité de meurtres dans plusieurs centaines de cas, a annoncé lundi à l'AFP un porte-parole d'un tribunal de Wuppertal, en Allemagne. Cette mise en accusation constitue l'une des toutes dernières procédures judiciaires concernant les atrocités nazies.

La tenue d'un procès n'est toutefois pas encore assurée, la justice devant d'abord décider si, en raison de son grand âge, il est apte à être jugé avant de le renvoyer éventuellement devant les tribunaux.

La justice allemande reproche au nonagénaire dont l'identité n'a pas été révélée mais qui avait 19 ans à l'époque des faits d'avoir appartenu à une compagnie de SS et d'avoir à ce titre été gardien du camp de Stutthof, situé à 40 km de la ville de Gdansk, aujourd'hui en Pologne. S'il était jugé, il comparaîtrait, malgré ses 95 ans, devant un tribunal pour jeunes en raison de son âge à l'époque des faits.

Un ancien garde jugé la semaine dernière

La semaine dernière, un tribunal allemand avait requis trois ans de prison lundi contre un ancien gardien SS de camp de concentration, jugé en Allemagne dans un des tout derniers procès des atrocités nazies.

Bruno Dey, 93 ans, était un garde SS en avril 1944 et avril 1945, également au camp de Stutthof. Âgé de 17 ans au moment des faits, il est jugé à Hambourg depuis octobre pour complicité du meurtre de 5230 prisonniers – 5000 en "créant et maintenant des conditions qui mettent la vie en danger", 200 par gazage et 30 d’une balle dans la nuque. "Il n’y a aucun doute" sur la culpabilité de l’accusé, qui a "agi intentionnellement", a estimé lundi le procureur Lars Mahnke, qui a requis une peine de trois ans de prison.