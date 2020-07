Allemagne : quatre Länder souhaitent le maintien des troupes américaines dans leurs régions

Les ministres-présidents de quatre Länder allemands ont écrit à treize membres du congrès des Etats-Unis pour leur demander d'empêcher le président américain Donald Trump de réduire la présence militaire américaine dans le pays. Ce dernier a annoncé en juin son intention de retirer 9500 soldats du pays.

Avec leurs bases, leurs unités de combat ou leurs hôpitaux militaires, les troupes américaines stationnées dans le pays sont "la colonne vertébrale de la présence américaine en Europe et de la capacité d'action de l'OTAN", plaident les quatre dirigeants régionaux dans le courrier consulté par le Stuttgarter Zeitung et les Stuttgarter Nachrichten. Issus de différentes familles politiques (écologiste, social-démocrate et conservatrice), les représentants du Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat, de la Bavière et de la Hesse demandent aux parlementaires américains de "ne pas couper, mais de renforcer le lien d'amitié" entre leurs deux pays.

Les quatre Länder ont en commun d'abriter chacun une base militaire des Etats-Unis. Mais la présence des troupes américaines pourrait se réduire prochainement, Donald Trump ayant annoncé en juin son intention de retirer 9.500 militaires du pays, ce qui ferait tomber le contingent à 25.000 hommes.

Le président américain reproche à l'Allemagne de ne pas atteindre les objectifs fixés par l'OTAN en matière de dépenses consacrées à la défense et de traiter "mal" les Etats-Unis sur le plan commercial. Les velléités américaines font craindre un affaiblissement des capacités de dissuasion de l'OTAN, notamment vis-à-vis de la Russie. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l'Allemagne est le pays européen qui compte le plus de soldats américains sur son sol.