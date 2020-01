Allemagne: polémique autour d'une comptine où une grand-mère devient une "truie de l'environnement"

Vive polémique en Allemagne après la diffusion par la radio publique WDR2 d’une version satirique d’une comptine célèbre chantée par leur chorale d’enfants. Initialement intitulée "Ma grand-mère roule à moto dans le poulailler", celle-ci est devenue "Ma grand-mère est une truie environnementale". Un refrain faisant volontairement référence à l’urgence climatique et orienté "Fridays for future", de l’aveu même du directeur de WDR2. Les paroles elles-mêmes ont été modifiées afin de grossir le trait de cette version satirico-climatique. Ainsi la grand-mère consomme désormais 1000 litres par heure sur sa moto, roule également sauvagement en SUV, part en croisière 10 fois par an et mange tous les jours des côtelettes bon marché issues de l’industrie agroalimentaire intensive. Le tout ponctué par le "Nous ne vous laisserons pas vous en tirer comme ça !" de Greta Thunberg en voix off.

Der WDR Kinderchor singt „Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“ - 04/01/2020 Mein neuestes Video https://youtu.be/5AYUNpfIzOM Und warum lade ich das hoch? Damit sich die ganzen Nazis, besorgten Bürger Wutbürger und Klimawandel Leugner aufregen

Tollé sur la Toile Il n’en fallait pas plus pour déclencher une vague de protestations après la diffusion sur les ondes ainsi que sur Facebook de cette critique violente des baby-boomers. Outre les paroles remake, considérées comme un manque de respect envers les personnes âgées, c’est l’utilisation, manipulation n’hésitent pas à écrire certains, de la chorale d’enfants qui choque. Un hashtag #Umweltsau (truie environnementale) a été créé sur les réseaux sociaux, rejoint depuis un autre, #Omagate. L’une des critiques les plus virulentes émane du Premier ministre de Rhénanie-du-Nord – Westphalie, Armin Laschet (CDU), pour qui "Le débat sur la meilleure protection climatique dégénère de plus en plus en un conflit de générations. La WDR a dépassé les limites du style et du respect des personnes âgées. Instrumentaliser les jeunes contre les vieux n’est pas acceptable". Un membre du conseil de l’audiovisuel, le politicien FDP Thomas Nückel, a quant à lui déclaré sur Twitter que la satire ne devrait pas entrer dans la "zone dangereuse d’agitation". 1/2 Die Debatte um den besten Klimaschutz wird von manchen immer mehr zum Generationenkonflikt eskaliert. Niemals dürfen Kinder von Erwachsenen für ihre Zwecke instrumentalisiert wird. — Armin Laschet (@ArminLaschet) December 28, 2019 L'accusation du Premier ministre rhénan-westphalien Armin Laschet (CDU) selon laquelle la WDR a utilisé des enfants à des fins politiques. In aller Eile gebaute Sondersendung mit "zufälligen" Publikum zeigt Überraschung des @wdr2 über grossen Protest. Satire darf zwar scharfzüngig, aber nicht in Gefahrezone von Hetze geraten. Kinder für Belehrungswahn zu instrumentalisieren ist unterirdisch. #Kinderchor #Umweltsau — Thomas Nückel (@ThomasNueckel) December 28, 2019 Le tweet de l'élu du FPD visant la chanson satire.

Menaces, excuses, mises au point et… nouvelle polémique Car si la polémique est bien réelle, certains allant même jusqu’à demander la disparition de la radio publique allemande, d’autres accusent ouvertement la droite allemande de l’avoir récupérée et d’avoir jeté de l’huile sur le feu. Des menaces de mort ont d’ailleurs été proférées à l’encontre des journalistes de la WDR. La rédaction de la chaîne allemande accuse par ailleurs son propre directeur général, Tom Buhrow, de ne pas avoir soutenu la liberté d’expression journalistique après que celui-ci s’est excusé publiquement et a fait supprimer la vidéo de cette chanson qualifiée "d’erreur", selon ses propres termes. Pour Stefan Niggemeier, représentant de la rédaction, "cette suppression est une violation flagrante de la liberté de diffusion interne et symptomatique de la mauvaise gestion de la crise. Cela porte préjudice à nos collègues et porte également atteinte à la réputation de la WDR". Dans ce même courrier interne, Niggemeier accuse également Buhrow "d’avoir cédé à la pression médiatique orchestrée par les extrémistes de droite". La présidente du SPD elle-même, Saskia Esken, a défendu la satire et attaqué le directeur général de ne pas soutenir suffisamment ses employés. Was darf Satire?



Mich beunruhigt das, wenn Journalisten, Medienschaffende, Künstler in diesem Land keine Rückendeckung haben, weil Verantwortliche einem Shitstorm nicht standhalten. Mich beunruhigt das sehr. — Saskia Esken (@EskenSaskia) December 29, 2019 L'inquiétude de la dirigeante du SPD.

Une réunion éditoriale extraordinaire de la WDR, normalement prévue ce 7 janvier, devrait permettre à la chaîne de faire le point sur la polémique et les remous créés par cet épisode dans une Allemagne en proie à des conflits intergénérationnels de plus en plus marqués.