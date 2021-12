Allemagne : Olaf Scholz, nouveau chancelier, a prêté serment

Deux mois et demi après les élections en Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz est officiellement devenu chancelier , faisant revenir le centre-gauche au pouvoir et refermant définitivement les 16 années de l'ère Angela Merkel.

La présidente du Parlement Bärbel Bas a fait le compte : 395 votes pour, 303 voix contre et six abstentions. Elle a ensuite demandé à Olaf Scholz s'il acceptait son élection par le Bundestag. "J'ai dit oui" a-t-il twitté. Il est donc bien le nouveau chancelier allemand.

Olaf Scholz est ensuite retourné au Bundestag pour y prêter serment. Il a été accueilli par une salve d'applaudissement, et a à nouveau été applaudi après avoir lu l'article 56 de la Loi fondamentale allemande et juré de s'y conformer. "Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ce qui lui est profitable, d'écarter de lui tout dommage, de respecter et défendre la Loi fondamentale et les lois de la fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d'être juste envers tous", stipule cet article.