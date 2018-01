Allemagne: Merkel et les sociaux-démocrates trouvent un accord pour former un gouvernement

Selon une source proche des négociations, un accord aurait été trouvé entre la chancelière Angela Merkel et les sociaux-démocrates du SPD afin de former un gouvernement, au terme de plus de vingt heures de pourparlers.

Au terme d'une nuit de discussions exploratoires, les conservateurs et les sociaux-démocrates ont établi un document de 28 pages fixant le cadre de futures discussions formelles en vue de la constitution d'un gouvernement de coalition en Allemagne. Ce document doit être présenté aux dirigeants des deux formations politiques qui ont gouverné ensemble, au sein d'une "grande coalition", entre 2013 et 2017.

Les deux formations indiquent dans cette feuille de route qu'elles souhaitent transformer le Mécanisme européen de stabilité (MES) en un fonds monétaire européen et se prononcent pour des "fonds spécifiques" qui seraient consacrés à la stabilisation économique, la convergence sociale et la réforme structurelle de la zone euro. Ces fonds, ajoutent-elles, pourraient constituer la base d'un futur "budget d'investissement" de la zone euro. "En étroite collaboration avec la France, nous voulons renforcer de manière durable et réformer la zone euro, de manière à ce que l'euro résiste mieux aux crises mondiales", lit-on dans le document, en vertu duquel l'Allemagne serait également disposée à augmenter sa contribution au budget de l'Union européenne (UE).