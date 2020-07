Allemagne : le "Rambo" de la Forêt Noire arrêté au terme d'une traque de 6 jours

La police allemande a fini par attraper vendredi après-midi l’individu qu’elle traquait depuis dimanche dernier. Yves Rausch, un homme de 31 ans sans domicile fixe qui connaît la Forêt Noire comme sa poche, était en fuite depuis 6 jours. Surarmé, il échappait à la police allemande dans cette région boisée du Bade-Württemberg. Le fugitif habillé en treillis est présenté comme "un fou des armes", ce qui lui a valu le surnom de Rambo de la Forêt Noire dans la presse populaire allemande.

C’est dans ces bois qu’il s’est volatilisé en Forêt noire après avoir désarmé dimanche des policiers dans la région d’Oppenau, une petite cité allemande à 40 km de la ville française de Strasbourg. Un habitant avait appelé la police en voyant l’homme se promener près d’une hutte dans la forêt avec un arc et des flèches, ainsi qu’un couteau. Arrivés sur place, les policiers se sont fait dépouiller de leurs 4 armes de service par l’homme qui a pris la fuite. Il les avait menacés "subitement et de manière complètement inattendue" avec une arme, selon la police.

Des centaines de policiers étaient à sa recherche depuis lors, aidés par des hélicoptères, des chiens renifleurs et des détecteurs thermiques. La population locale a été alertée de la présence de cet homme armé et un mandat d’arrêt européen a été émis contre lui. Les écoles et les crèches d’Oppenau notamment avaient été fermées par précaution.

Crâne rasé et pédopornographie

C’est un indice communiqué par un postier qui a permis de le localiser. Le suspect a été arrêté avec les 4 pistolets devant lui, ainsi qu’une hache. Il a été légèrement blessé lors de l’intervention. Un policier a été blessé par la hache.

"Nous ne savons pas ce qui a poussé le suspect à agir ainsi", a précisé le procureur Herwig Schäfer.