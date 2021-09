Allemagne: le chef de la CSU, Markus Söder, réélu à une confortable majorité

Le Premier ministre bavarois Markus Söder a été réélu avec une large majorité à la tête de la CSU (démocratie chrétienne), parti frère de la CDU en Bavière, vendredi en ouverture du congrès du parti à Nuremberg. Söder était le seul candidat et a obtenu 600 des 685 voix (87,6% des votes valides).

Söder, qui a perdu face à Armin Laschet dans une lutte de pouvoir interne acharnée pour la candidature à la succession d'Angela Merkel comme chancelière au sein de la CDU/CSU plus tôt cette année, doit également tenter d'apaiser les partisans au congrès, car la CSU a désormais également plongé en dessous de la limite symbolique des 30% dans les sondages en Bavière.

A plus de deux semaines des élections législatives allemandes, les perspectives de la CDU de Merkel restent sombres. Le partenariat de sa CDU et du parti frère CSU a le soutien de 22% des personnes interrogées dans un sondage publié vendredi, et pointe donc pour 3 points de pourcentage derrière le SPD social-démocrate du ministre des Finances Olaf Scholz.