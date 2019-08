Allemagne: la famille de Guillaume II réclame son héritage

Face à eux, la fondation publique qui gère l’essentiel du patrimoine de l’ancienne Prusse, les Länder de Brandebourg et de Berlin ainsi que l’Etat fédéral allemand. Les tractations entre les représentants de la famille Hohenzollern et les fondations culturelles qui gèrent les biens en question se sont durcies ces dernières semaines lorsque la famille a présenté une liste détaillée de revendications.

Parmi les demandes, un droit de résidence gratuit dans le célèbre château de Cecilienhof à Potsdam. Avec ses colombages, son architecture de style Tudor, ses six cours intérieures et ses 55 cheminées, Cecilienhof est célèbre pour avoir accueilli la conférence de Potsdam à l’été 1945, où les Alliés, Staline, Churchill et Truman scellent la partition de l’Allemagne à la fin de la guerre.

"Ces demandes se basent sur celles de mon grand-père, présentées après la réunification, que je poursuis pour ma famille", justifie dans une interview au quotidien Die Welt le prince Georges-Frédéric de Prusse, 43 ans, chef de la maison impériale des Hohenzollern. Cette dynastie a régné sur la Prusse, l’Allemagne, la Roumanie et nombre de duchés depuis 1204. La révolution de 1918 a sonné sa fin, et contraint l’empereur Guillaume II à l’exil aux Pays-Bas où il meurt en 1941.

Le Neuwieder Kabinett - © AFP

Ajoutez à cela des milliers d’œuvres d’art réclamées par la famille du dernier Kaiser : peintures, gravures graphiques, sculptures, objets en porcelaine, médailles, meubles, livres et photographies – des objets de grande valeur et d’importance historique. Parmi ceux-ci, le Neuwieder Kabinett de David Roentgen, l’un des plus grands meubles jamais fabriqué en Europe ; des œuvres d’artistes comme le peintre Friedrich Tischbein et Lucas Cranach l’Ancien et le Jeune ; des vêtements portés par l’empereur Guillaume I et le fauteuil dans lequel Frédéric le Grand, roi de Prusse, mourut.

Privés de leurs droits pour avoir soutenu les nazis

"Les Hohenzollern se sont marginalisés avec leurs revendications inacceptables", juge le ministre des Finances du Brandebourg, Christian Görke. "Quel culot !", ajoute l’ancien président de la chambre des députés allemands, Wolfgang Thierse.

"Les revendications se basent sur le droit et découlent de la loi. Elles n’ont pas évolué", réplique à l’AFP Markus Hennig, l’avocat des Hohenzollern. L’accord de 1926 octroyait à la famille un droit de résidence dans 39 châteaux et la propriété sur leur contenu.

"C’est une position juridique. Le prince ne doit pas et ne veut pas habiter dans un château. Il s’agit simplement de savoir ce qu’il adviendra de ce droit de résidence", assure Markus Hennig.

Au-delà de l’aspect légal, cette affaire réveille un conflit de mémoire autour de l’attitude des Hohenzollern après l’arrivée des nazis au pouvoir. Et ce au moment où les partisans d’une réhabilitation du passé prussien de l’Allemagne donnent de la voix. Selon une loi de 1994, toutes les personnes ayant été expropriées par l’Union soviétique ont le droit de revendiquer une indemnisation si "elles n’ont pas soutenu le régime nazi". Or "il y a un débat entre historiens autour du lien controversé du Kronprinz (le prince héritier, arrière-grand-père de Georges-Frédéric) avec le nazisme. La plupart d’entre eux estiment tout de même qu’il existait un lien très fort entre le NSDAP et le Kronprinz, bien qu’il n’ait jamais été membre du parti", explique l’historien Stephan Malinowski. "En 1932", relève-t-il, "le Kronprinz appelle à voter pour Hitler lors de l’élection présidentielle", qui sera remportée une nouvelle fois par le maréchal Hindenburg.

Dans le Land de Brandebourg, la gauche radicale, membre du gouvernement régional de coalition, milite pour un référendum populaire contre les demandes de restitution impériales