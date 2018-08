Allemagne: l'ONU juge "choquantes" les manifestations de l'extrême droite

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a qualifié mercredi de "choquantes" les manifestations d'extrême droite contre les étrangers en Allemagne au cours desquelles plusieurs sympathisants ont défilé en faisant le salut hitlérien.

"Je pense qu'il est fondamentalement important que les responsables politiques de toute l'Europe dénoncent cela", a déclaré Zeid Ra'ad Al Hussein, lors d'une conférence de presse à Genève.

L'élément déclencheur de ces manifestations est survenu au cours du week-end, lorsqu'un Allemand a été tué durant une rixe dans la ville de Chemnitz, troisième plus grande ville de Saxe, en ex-RDA. La police a arrêté deux suspects, un Syrien et un Irakien, mais cet homicide a mis le feu aux poudres dimanche en ravivant les tensions nationales autour des migrants.

"Découragé" par la progression des partis d'extrême droite

Les policiers, peu nombreux, ont semblé débordés dimanche par les néo-nazis et hooligans qui leur ont jeté des bouteilles, des pierres et autres projectiles. Lundi soir, lors de deux manifestations pourtant cette fois annoncées de l'extrême droite et de l'extrême gauche, les policiers étaient de nouveau en sous-effectifs.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Zeid Ra'ad Al Hussein a expliqué que la personne ayant tué l'Allemand "doit être punie", mais que "ce qui s'est passé dans la Saxe ces derniers jours était vraiment choquant". "Vous pouvez parfois vous sentir découragé parce que la progression continue de ces partis d'extrême droite, avec une amnésie apparemment complète et un manque d'orientation à long terme, se poursuit malgré ce que nous voyons", a-t-il ajouté.

Pour le Haut-Commissaire, "on ne peut pas simplement occulter de nos mémoires les traumatismes du passé car c'est effrayant de voir combien les mêmes outils sont utilisés de nouveau". "Ce qui me semble inquiétant dans de nombreux pays européens, c'est que le même crime commis par un non-migrant n'aura pas la même couverture que s'il est commis pas un migrant", a-t-il dit, estimant qu'"il y a un courant de préjugés qui s'infiltrent dans les médias qui sont en quelque sorte liés à l'extrême droite". "C'est particulièrement inquiétant de voir cela en Europe en raison des énormes traumatismes dont l'Europe elle-même a été témoin au cours du 20e siècle", a-t-il conclu.