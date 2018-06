Allemagne: imams et rabbins roulent en tandems pour créer des ponts

Les rabbins juifs et les imams musulmans de Berlin ont pris dimanche des vélos tandem pour traverser le centre de la ville contre le racisme et l'antisémitisme.

Le projet baptisé "meet2respect", a été soutenu par des groupes religieux et civiles, parmi lesquels la fondation House of One, qui combine des espaces de prière pour juifs, chrétiens et les musulmans.

"Nous imams et rabbins voulons diriger par le bon exemple", a déclaré le théologien musulman Ender Cetin, qui a monté l'un des 25 tandems dans le cadre d'un groupe de 200 chefs religieux et sympathisants.

L'itinéraire reliait le mémorial de l'Holocauste de la ville aux synagogues et mosquées passées et se termine à la place publique Bebelplatz (où les nazis brûlèrent des livres en 1933).

Le parcours est aussi passé Breitscheidplatz avec son emblématique église Kaiser Wilhelm Memorial, endommagée par la guerre, et qui fut la scène d'une attaque djihadiste en 2016 lorsqu'un camion a traversé une foule de marchands de Noël, faisant 12 morts.

Le Rabbin Andreas Nachama, a déclaré: "Nous faisons du vélo parce que notre monde ne veut pas croire que nous avons tous été créés par un même dieu".

Cette manifestation a lieu dans un moment de tensions accrues, les communautés musulmanes ont signalé une augmentation des attaques contre les mosquées, et des groupes juifs ont souligné l'antisémitisme croissant, tant de l'extrême droite que de certains nouveaux arrivants musulmans.