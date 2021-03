Allemagne : deux scrutins régionaux cruciaux pour le parti d'Angela Merkel

Deux scrutins régionaux ont lieu ce dimanche en Allemagne, c'est le début d'un long marathon électoral qui va durer jusqu'au 26 septembre, lorsqu'un nouveau parlement sera élu à Berlin et qu'Angela Merkel quittera le pouvoir. On vote dans le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat et ces élections pourraient être difficiles pour le parti chrétien-démocrate de la chancelière.

Angela Merkel quitte le pouvoir à l’automne, les chrétiens-démocrates n’ont pas encore désigné leur candidat pour la course à la chancellerie, les sondages sont en baisse pour la CDU. Les frustrations des électeurs face à la politique sanitaire du gouvernement augmentent. Et les récents scandales autour de députés chrétiens-démocrates qui ont encaissé des commissions lors de la vente de masques anti-covid n’arrangent pas les choses.

Dans le Bade-Wurtemberg, la CDU, partenaire minoritaire d’une coalition dirigée par un Vert des plus populaires, devrait subir une défaite historique. Dans le Rhénanie-Palatinat, les chrétiens-démocrates dans l’opposition ont peu d’espoir de gagner la région gérée par les sociaux-démocrates associés aux Verts et aux libéraux.

La coalition entre Verts et chrétiens-démocrates dans le Bade-Wurtemberg a fonctionné, comme en Hesse. On évoque beaucoup une telle alliance au niveau fédéral pour gouverner l’Allemagne à l’automne alors que les écologistes ont le vent en poupe dans les sondages. Mais à l’arrivée ce dimanche soir, deux alliances sans la CDU pourraient être soit confirmée soit possible. Il s’agirait pour les chrétiens-démocrates d’un coup de semonce supplémentaire.