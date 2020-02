Allemagne : démission du dirigeant qui a déclenché un séisme politique

Le choc des photos. Sur les réseaux sociaux ou illustrant les pancartes de manifestants, une juxtaposition de clichés remporte un franc succès. Sur le premier document, en noir et blanc, la poignée de main historique entre Hitler et le président du Reich, Paul von Hindenburg (voir la photo en tête d’article). Le geste scelle une alliance, puisqu’Hitler vient alors d’être nommé chancelier. La deuxième photo est en couleur et elle récente. Là aussi, deux hommes se serrent la main. Dans la bonne humeur, le très radical Björn Höcke, chef de file de l’aile dure au sein du parti d’extrême droite AfD, saisit la main de Thomas Kemmerich, élu brièvement, ce mercredi, à la tête de la Thuringe.

Une juxtaposition de photographies, disait-on. Pas un photomontage. Car nombre d’Allemands ne peuvent s’empêcher de dresser un parallèle avec les années 30, lorsque le parti nazi d’Adolf Hitler réussit à conquérir le pouvoir en concluant des alliances avec la droite traditionnelle.