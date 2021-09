Allemagne: courte victoire des sociaux-démocrates, il faut à présent former un gouvernement, les Verts et les libéraux en faiseurs de rois

25,7% des voix : les sociaux-démocrates du SPD ont remporté les élections législatives allemandes, d’ une courte tête devant les conservateurs de la CDU, le parti d’Angela Merkel : 24,1%. Un échec historique . Et pourtant, ce lundi il y a bien deux hommes pour une chancellerie : au centre gauche, Olaf Scholz qui veut mettre les conservateurs dans l'opposition et au centre droit, Armin Laschet qui promet de faire "tout ce qui est en son pouvoir pour former un gouvernement fédéral sous la direction de l’Union" CDU-CSU. Mais traditionnellement, c’est le vainqueur qui a la main pour entamer une formation, cela revient donc à Olaf Scholz.

Dans tous les cas, c’est bien une coalition à trois partis au moins qui s’annonce, au terme de négociations qui pourraient durer plusieurs mois.

On ignore évidemment combien de temps cela pourrait prendre, mais comme le souligne Amandine Crespy, professeure de sciences politiques à l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB au micro de François Heureux, "tous les acteurs veulent que cela aille beaucoup plus vite qu’en 2017. On se souvient qu’il avait fallu presque 6 mois, en tout cas jusqu’en janvier pour sceller une grande coalition après l’échec des négociations entre les chrétiens-démocrates, les Verts et les libéraux. Un certain nombre de leçons ont été tirées. Et on peut supposer que cela ira plus vite cette fois."

Christian Behrend, professeur de droit constitutionnel à l’ULg et à la KULeuven, rappelle que dimanche, les différents dirigeants des partis allemands se fixaient comme objectif la fin décembre pour arriver à un résultat.

Un chancelier plus faible en interne

En Allemagne, il n’y a rien cependant d’automatique dans la formation. Ce n’est pas le ou la leader du parti arrivé en tête qui devient chancelier ou chancelière. Pour former une coalition, trois partis seront nécessaires car une "Grande coalition" entre SPD et CDU ne réunirait pas les 50%.

Ces résultats d’élections sont inédits et la formule à trois qui s’impose sera une première en Allemagne au niveau fédéral, avec un chancelier plus faible en interne, que trois quarts des Allemands n’auront pas élu et qui devra tenir compte de ses partenaires de coalition, souligne Christian Behrend.

Les Verts ont un boulevard devant eux

Il faut donc compter avec les troisièmes, les écologistes avec 14,8%. "Les Verts ont un boulevard devant eux", explique Christian Behrend. "C’est un excellent résultat. Les sondages étaient encore plus hauts, mais c’est excellent. Il faudra voir leur habileté à négocier. Il faut relever aussi, contrairement à la Belgique, les Verts gouvernent avec les conservateurs, notamment dans le Land de Bade-Wurtenberg, et avant cela avec les socialistes. Donc ils sont capables de changer et les autres le savent, et donc ils sont pris très au sérieux.

Christian Behrend poursuit : "Pour les libéraux, ce sera difficile de refuser de monter dans un gouvernement". Après le refus de 2017, personne ne le pardonnerait à la direction du parti, analyse le professeur à l’ULg. "Et c’est quelque chose d’assez particulier pour ne pas dire extraordinaire, le président du FDP dit aux Verts : 'Si on discutait d’abord à deux et puis on va discuter nous avec les prétendants à la chancellerie'. Donc, c’est un renversement complet de perspective."

Mais ce ne sera pas aisé car avant le scrutin, les déclarations se sont multipliées pour dire "Plus jamais de grande coalition"…

Les Verts doublent leur score par rapport à 2017 mais sont tout de même déçus, eux que les sondages donnaient en tête au printemps dernier. Leur cheffe de file, Annalena Baerbock a reconnu des erreurs personnelles mais a dit dimanche soir qu’elle voulait que son parti monte au gouvernement. Avec un objectif très clair : un gouvernement "climat" qui mette comme priorité la lutte contre le réchauffement climatique.

"Et point de vue programme, potentiellement, il faut s’attendre à un renforcement drastique des mesures climatiques en Allemagne", ajoute Christian Behrend. La CSU bavaroise indique même qu’elle est prête à entériner la fin des moteurs thermiques en 2035.

Les conditions des libéraux

Une tripartite avec les libéraux s’impose donc : le FDP a recueilli 11,5% des voix, c’est le 4ème parti. Avec les Verts, ce sont eux les faiseurs de rois. Et les libéraux veulent d’abord discuter avec les Verts avant de décider vers qui se tourner, vers les conservateurs ou les sociaux-démocrates. Mais une coalition SPD-Verts-libéraux serait tout sauf facile et naturelle. D’abord les libéraux sont plutôt enclins à s’allier à la CDU.

Ensuite, ils misent sur une certaine orthodoxie budgétaire et sont contre l’augmentation des impôts là où les Verts et le SPD voudraient plutôt augmenter les impôts pour les Allemands les plus aisés et délier quelque peu les cordons de la bourse. Les libéraux ont d’ailleurs fait savoir qu’ils exigeaient le ministère des Finances en cas d’entrée au gouvernement.

"Tout le monde est d’accord pour faire plus pour le climat et que le temps presse, confirme Amandine Crespy. Là où les dissensions apparaissent, c’est sur la manière de financer les investissements nécessaires pour aller de l’avant vers la neutralité climatique et aussi la question des échéances. C’est certainement là-dessus que vont porter les négociations entre les libéraux et les Verts et notamment sur le caractère contraignant des instruments fiscaux, s’il faut mettre des objectifs dans la loi…"

Recul mais enracinement de l’extrême droite, retour à la stabilité et au centrisme

Quant à l’extrême droite allemande, 3ème aux dernières élections, elle est en recul: l’AfD, l’alternative pour l’Allemagne est le 5ème parti avec 10,3% des voix, un léger recul par rapport à 2017 mais pour la deuxième fois consécutive l’AfD dépasse les 5% et sera bien représentée au Bundestag.

L’extrême droite est donc en train de s’enraciner dans le paysage politique allemand. L’AfD arrive en tête dans le Land de Thuringe, à l’Est : là-bas un électeur sur 4 a voté en faveur de l’extrême droite.

Par contre, les extrêmes ont perdu dans un pays, l’Allemagne qui vote au centre. "Comme c’est un système à la proportionnelle, vous devez éviter le clash, rappelle Christian Behrend. Vous ne savez pas avec qui vous allez potentiellement négocier."

Olaf Scholz a gagné, "mais on ne peut pas dire que ce soit un opposant notoire, il a été vice-chancelier d’Angela Merkel, ce serait forcer le trait. […] Les Allemands ont voté pour la continuité, en politique étrangère, un vote proeuropéen, multilatéraliste. Mais le climat s’est imposé. Les Verts ont bénéficié de cela. Et les libéraux font un excellent résultat auprès des jeunes, ceux qui votent pour la première fois".

Après la pandémie et les inondations, "on sent un désir de retour à la normalité, à la stabilité en politique après des événements qui ont bouleversé la société, conclut Amandine Crespy. "Il y a une tension intergénérationnelle très forte. Les libéraux ont attiré les jeunes. Les Verts massivement aussi. Mais la moitié de l’électorat allemand a plus de 50 ans. C’est intéressant de voir que le SPD est devenu le premier parti chez les plus de 60 ans. On a cette tension en désir de changement vers un gouvernement du climat vraiment ambitieux et aussi un désir de stabilité, de continuité de la part d’un électorat plus âgé."