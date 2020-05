Allemagne : contre un regain du Coronavirus, des "brigades anti-Covid" et des "drive-in"

Leur rôle va être de plus en plus déterminant au fur et à mesure du déconfinement : des "brigades anti-Covid" ont été instaurées en Allemagne. Elles réalisent un travail d’enquête après chaque confirmation d’infection.

Ces enquêteurs tentent ainsi de prévenir toute nouvelle flambée d’épidémie.

Un hall devenu cellule d’enquête

Exemple à Mitte, arrondissement du centre de Berlin.

Dans la mairie de Mitte, le hall s’est mué en cellule d’enquête sanitaire, peuplée de bureaux, de téléphone, de détectives d’un nouveau genre, visière au visage et téléphone à l’oreille. C’est le virus qu’ils traquent.

Lukas Murajda, le directeur de l’office sanitaire d’arrondissement, présente les lieux à la RTBF : "Les enquêteurs sont répartis en deux groupes. A ma droite, les gens chargés de ligne d’appel, à disposition des citoyens qui se posent des questions. Et de l’autre côté, les cas identifiés. Ce sont ces préposés qui s’occupent du suivi des malades en quarantaine, de savoir comment ils vont." Les malades identifiés étant étroitement surveillés par ce service.