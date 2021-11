Allemagne, Autriche, Grèce… : ces pays où les non-vaccinés font l’objet de restrictions sanitaires

Dans la pratique, il est dorénavant possible de mettre en "congé forcé non payé" un employé non vacciné pendant trois mois puis de le licencier avec un mois de salaire pour indemnité s’il persiste à refuser la vaccination.

Et on estime par exemple qu’environ 30% des membres du conseil municipal de Rezekne, dans l’est de la Lettonie, n’ont aucun certificat de vaccination.

À partir de ce lundi 22 novembre, la Slovaquie mettra en place un confinement pour les non-vaccinés uniquement.

Durant ce confinement de trois semaines, seules les personnes vaccinées ou guéries du coronavirus seront autorisées à se rendre dans des lieux tels que les restaurants, les magasins non essentiels et les rassemblements publics. En outre, dans les zones les plus touchées, il y aura une obligation de dépistage pour les personnes non vaccinées.