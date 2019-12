Allemagne: au moins un mort et 25 blessés dans l'explosion d'un immeuble à appartement à Blankenburg

Photos de l'explosion dans un immeuble de l'est de l'Allemagne (Saxe-Anhalt) - 13/12/2019 Une explosion s'est produite vendredi matin vers 8h55 dans un immeuble à appartements sur Bertolt-Brecht-Strasse à Blankenburg, dans l’est de l’Allemagne. Selon la police, au moins 25 personnes ont été blessées, mais le bilan pourrait augmenter. Les secours sont déployés en nombre sur place et des évacuations sont en cours, via hélicoptère pour les blessés graves.