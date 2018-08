Allemagne: Angela Merkel mise sur la politique intérieure pour sa rentrée politique

En Allemagne, c'est l'événement qui marque la rentrée politique : l'interview télé de la chancelière Angela Merkel. Cette année, la chancelière a axé sa communication sur les questions de politique intérieure : retraites, conscription, indépendance de la justice ou climat.

Angela Merkel s'est efforcée de recentrer le débat politique dominé depuis des mois par les questions migratoires vers les sujets qui intéressent le plus les Allemands si on en croit les sondages : les questions de vie quotidienne et de politique intérieure.

Sereine, la chancelière semble avant tout décidée à tourner la page des conflits qui l'ont opposée au début de l'été à son ministre de l'Intérieur, le conservateur bavarois Horst Seehofer.

Peu de place donc pour la politique étrangère et la diplomatie, sauf lorsqu'elle a abordé la question des relations transatlantiques depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et la diminution de l'engagement américain dans la défense de l'Europe.

"Nous devons assumer davantage de responsabilité. Ca veut dire dans le cas de l'Allemagne que nous misions sur l'Europe, que nous parlions d'une même voix. Et, ce qui est à mon avis est important, c'est que l'Allemagne prenne davantage ses responsabilités dans les questions de défense", a déclaré la Chancelière.

Mais pas question pour Angela Merkel d'aller jusqu'à la création d'un fonds monétaire européen qui permettrait à l'Europe de gagner en indépendance vis à vis des Etats-Unis, comme l'a proposé la semaine dernière son ministre des Affaires étrangères, le social-démocrate, Heiko Maas.