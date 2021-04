Allemagne: 18 personnes arrêtées pour fraude sur internet

Dix-huit personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête internationale relative à une fraude en ligne, a indiqué mardi le parquet de Bamberg en Allemagne.

Les suspects, âgés entre 22 et 45 ans, ont été arrêtés au Kosovo. Sept véhicules et environ 160.000 euros (189.000 dollars) en liquide ont été saisis. Plusieurs comptes en banque, détenant près de 700.000 euros, ont aussi été gelés. A Berlin, il y a eu des perquisitions des domiciles et des bureaux des membres présumés du gang international.

Les suspects auraient pris contact par téléphone avec des personnes et les auraient persuadées d'ouvrir des comptes sur une plateforme en ligne pour y transférer de larges sommes à des fins d'investissement. Pourtant, l'argent ne fut jamais investi comme convenu. Les suspects sont des ressortissants kosovars, albanais et allemands, et six d'entre eux doivent être extradés vers l'Allemagne, a déclaré le parquet.