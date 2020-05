Ali, Yvonne et Jaques : aux 4 coins du monde, le personnel soignant est en première ligne

Jamais la journée internationale des infirmières n’aura pris autant de sens que cette année. D’ordinaire peu mises en valeur, les infirmières sont aujourd’hui encensées pour leur persévérance, leur professionnalisme et leur absolue nécessité. A l’image de tout le monde médical. Ils sont médecins, infirmiers, ambulanciers ou aides-soignants et ils se battent en première ligne contre le Covid-19. Ils sont désormais célébrés partout comme des héros anonymes. Trois d’entre eux sont ici mis à l’honneur, aux 4 coins de la planète. Yvonne, Etats-Unis Yvonne Estrada, 61 ans, est ambulancière pour le comté de Los Angeles. Pour elle, la journée commence tôt : à 5h30, elle monte dans sa voiture pour se rendre au dépôt des ambulances, où elle récupère son véhicule pour la journée. Deux heures et demie plus tard, elle a déjà emmené un patient testé positif au covid-19 à l’hôpital. Un hôpital qui a été transformé pour faire face à l’épidémie. Plusieurs tentes sont dressées sur le parking intérieur. Yvonne ne s’y fait toujours pas. "Je n’ai jamais vu cela. Parfois on fait des exercices de contamination biologique, des essais, et c’est là qu’ils vous lavent, ça ressemble à ça. Mais ça non je n’ai jamais vu. En 25 ans de métier, jamais, ça me donne la chair de poule." Son quotidien et l’ambiance de travail ont changé aussi. Surtout depuis que le personnel soignant porte des combinaisons intégrales. "C’est incroyable de ne même pas voir le visage de ses collègues, les visages des infirmières que je connais. Aujourd’hui quelqu’un m’a dit bonjour, il m’a fallu un moment pour savoir qui c’était, parce qu’on ne reconnaît personne." Malgré les difficultés d’un quotidien devenu pesant, Yvonne sait que son métier était bien sa vocation. Elle assure. Et elle en est fière. "Quelqu’un qui choisit cette profession, c’est qu’il a le désir, quelque part en lui, d’aider les autres. Bien sûr, il y a la gloire, les insignes, les camions rouges, les gyrophares, mais tout me monde ne peut pas faire ça. Même s’ils pensent qu’ils peuvent faire ce métier, certains démissionnent dès qu’ils voient du sang ou des corps abîmés, des os cassés."



Yvonne, 61 ans, est ambulancière à Los Angeles. - © Tous droits réservés

Ali, Liban Ali Awerké, 34 ans, est infirmier. Il s’est isolé de sa famille pendant deux mois pour se rendre disponible au service des urgences de l’hôpital Rafik Hariri de Beyrouth. "Je leur ai dit que j’étais volontaire pour rejoindre l’équipe du coronavirus. Je n’étais pas préparé d’un point de vue personnel, ou familial. Je n’avais pas de vêtements avec moi, je n’avais rien. J’ai rejoint l’équipe et j’ai appelé ma femme pour lui dire que j’allais rester ici. Et que malheureusement, je ne pourrais pas les voir pendant un certain temps." Résultat : pendant deux mois, il a travaillé presque tous les jours. Le pays ayant initié un léger déconfinement, Ali a décidé de revenir chez lui par surprise après avoir été testé négativement. Des retrouvailles forcément émouvantes, avec sa femme et ses deux petites filles. Le bonheur, tout simplement. "Je suis vraiment heureux, je veux les serrer dans mes bras, nous allons tous dormir dans la même chambre, nous sommes tous si heureux. La maison, être assis sur la véranda, m’a manqué. Ça fait longtemps… Deux mois ! Peut-être que pour certaines personnes, ce n’est pas si long, mais pour moi, ça fait des siècles. On pourrait dire deux ans, dix ans. C’était vraiment long."

Ali discutant avec un collègue à l'hôpital Rafik Hariri de Beyrouth. - © Tous droits réservés

Jaques, Brésil Jaques Sztajnbok vient de fêter ses 55 ans. Sur la carte d’anniversaire écrite par ses enfants, il peut y lire entre autres compliments l’adjectif "courageux". "Je crois que c’est un adjectif qu’ils n’écrivaient pas sur les cartes d’anniversaire précédentes !", plaisante-t-il. Jacques est médecin, chef de l’unité des soins intensifs de l’Institut d’infectiologie de Sao Paulo. Depuis la mi-mars, il n’a pris aucun jour de repos. Une évidence pour lui. "Comme c’est une situation inédite, j’ai cette responsabilité envers mes patients, envers mon équipe, envers l’équipe d’infirmiers. Je dois superviser une équipe et il faut que je montre l’exemple, je crois que ça ne pourrait pas être autrement, moi je ne pourrais pas ne pas aller travailler tous les jours", explique-t-il. Un quotidien passionnant mais aussi stressant. Car le personnel médical n’est pas épargné par l’épidémie. "Quand mon téléphone sonne, ça m’inquiète tout de suite, je me demande si quelqu’un d’autre est tombé malade, est-ce qu’un autre médecin va devoir être isolé ? Et si c’est le cas, est-ce que ça va être grave ? Est-ce qu’il va bien, est-ce qu’il va mal ? C’est une inquiétude que je n’avais pas lors des autres épidémies, j’avais mon équipe, solide, qui travaillait, il n’y avait pas ce genre de surprises." Son épouse, elle-même infectiologue au service des urgences, est dans le même bateau. "Il n’y a pas un jour sans que je me réveille en pleine nuit angoissée et inquiète, et il n’y a pas un jour où je me réveille sans penser : heureusement que je suis encore en bonne santé, que je vais bien et que j’ai le courage d’affronter cette maladie." Et les jours à venir ne s’annoncent pas beaux. C’est en tout cas le sentiment de Jaques. "Il y a plus de gens dans la rue que ce que je voyais les autres jours, cette circulation de gens augmente chaque jour, c’est vraiment très très très inquiétant, très inquiétant."

Jaques Sztajnbok entouré de sa femme et de sa fille. - © Tous droits réservés