Algérie: un avion militaire s'écrase près d'Alger, 100 personnes étaient à bord

Un avion militaire algérien de transport s'est écrasé mercredi peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, ont annoncé l'agence d'Etat APS et des télévisions algériennes. Ces dernières évoquent une centaine de militaires à bord.

Aucun bilan n'est disponible dans l'immédiat alors que des télévisions algériennes diffusent des images de l'appareil en flammes. Sur ces images on peut voir une épaisse fumée noire s'élever aux abords d'une autoroute. On aperçoit aussi l'arrière d'un appareil au-dessus d'oliviers et de la fumée.