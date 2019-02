Algérie: "La candidature d'Abdelaziz Bouteflika sert les intérêts de ce qu'on peut appeler des oligarques"

Abdelaziz Bouteflika briguera donc un cinquième mandat à la tête de l’Algérie. À 81 ans et au pouvoir depuis deux décennies, il a annoncé sa candidature à la présidentielle du 18 avril, dans un "message à la Nation" diffusé par l'agence officielle APS.

Cette candidature a de quoi surprendre car Abdelaziz Bouteflika a des problèmes de santé qui l’ont considérablement affaibli. Depuis 2013, il est cloué dans un fauteuil roulant, suite à un accident vasculaire cérébral (AVC) et il n'apparaît plus que rarement en public - la dernière fois c’était le 1er novembre 2018.

La coalition de quatre partis au pouvoir, dont celui d’Abdelaziz Bouteflika, le Front de libération nationale (FLN) soutiennent cette candidature. Récemment encore, le Premier ministre Ahmed Ouyahia, chef du Rassemblement national démocratique (RND), estimait que l'état de santé du président n'empêchait "pas sa candidature".

Abdelaziz Bouteflika ne mènera même pas sa campagne présidentielle. C'est Abdelmalek Sellal, nommé directeur de campagne, qui s’en chargera à sa place, après avoir déjà dirigé les trois précédentes.

Abdelaziz Bouteflika est-il en pleine possession de ses capacités intellectuelles ? "On ne sait pas", constate Kader Abderrahim, professeur à Sciences Po’Paris et directeur de recherches à l’Institut prospective & sécurité en Europe (IPSE). "C’est très compliqué d’avoir des informations. Pour l’approcher, il faut s’adresser à son frère Saïd. Et puis, c’est devenu un mode de gestion : le régime contribue à ce que les choses soient aussi confuses que possible afin d’éviter une analyse rationnelle sur les hommes et sur les raisons qui les maintiennent au pouvoir".

Qui tire les ficelles ?

Abdelaziz Bouteflika serait-il lui-même manipulé ? Il doit bien y avoir des raisons pour imposer cette candidature, aussi surréaliste soit-elle… "Oui, elle sert à préserver les intérêts de l’entourage d’Abdelaziz Bouteflika", affirme encore Kader Abderrahim. "Les intérêts sont semblables à ceux des oligarques en Russie. Ce sont des personnes qui en l’espace de vingt ans, voire moins, ont bâti des fortunes considérables avec le soutien et la protection direct du chef de l’État ou de son entourage familial".

Des fortunes qui ont été construites grâce à la manne pétro-gazière du pays. Une manne qui a aussi garanti un minimum d’avantages sociaux à la population.

L’opposition, elle, est divisée et muselée par le pouvoir. Pour l'heure, seuls Abderrazak Makri, chef du Mouvement de la société pour la paix (MSP), principal parti islamiste, et le général à la retraite Ali Ghediri, pourfendeur du pouvoir, ont annoncé leur intention d'être candidat.

Quant à la société civile, selon Kader Abderrahim, elle a du mal à émerger, à cause de la corruption. "Cette corruption généralisée des élites, de la jeunesse algérienne et d’une grande partie de la population, a conduit l’Algérie dans l’impasse. Tout le monde a intégré l’idée que la seule solution possible pour obtenir l’alternance, ne peut venir que de l’intérieur du système".