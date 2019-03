Algérie : importante manifestation contre le président Abdelaziz Bouteflika

Des centaines de milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi dans le centre d'Alger pour exiger le départ du président Abdelaziz Bouteflika et maintenir la pression sur les autorités qui ont proposé lundi une feuille de route pour la transition rejetée par l'opposition.

Il s'agit de la manifestation la plus imposante dans la capitale depuis le début de la contestation le mois dernier. Vendredi soir, la police a annoncé que 75 manifestants avaient été interpellés et que 11 policiers avaient été blessés en marge des manifestations de la journée à Alger. Après les prières du vendredi, la foule a envahi les rues et les places. De nombreux manifestants s'étaient drapés dans les couleurs nationales. La police a bloqué les rues conduisant au siège du gouvernement et au Parlement.