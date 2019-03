Algérie : des milliers de personnes manifestent à nouveau contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika

Déployés en nombre et appuyés par plusieurs véhicules antiémeutes, dont un canon à eau, les policiers se sont pour l’instant abstenus de toute intervention. À l’occasion des manifestations précédentes – la première a eu lieu le 22 février – les cortèges ont été dans leur grande majorité totalement pacifiques et se sont déroulés sans incident.

Alors que le président algérien est toujours hospitalisé en Suisse et que son retour au pays n’est pas encore annoncé, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre d’Alger pour exprimer leur opposition à un cinquième mandat présidentiel. La contestation, qui entre dans sa troisième semaine, est la plus large contestation de l'autorité du dirigeant algérien depuis son accession au pouvoir il y a 20 ans.

Dans un message diffusé à l’occasion du 8 mars, Abdelaziz Bouteflika a agité le spectre du « chaos » et dénoncé ceux qui, à ses yeux, sont des ennemis « insidieux » de l’Algérie. Il s’est également pris à ceux qui « conspirent » contre l’Algérie. Mais, même fortement diminué par les conséquences de l’AVC dont il a été victime en 2013 au point qu’il n’est plus apparu en public depuis plusieurs années, le président de 82 ans n’entend pas renoncer au pouvoir qu’il exerce depuis 1999 et maintient donc sa candidature, semblant ne pas entendre la forte opposition que cette candidature suscite.

Brassards verts et navettes solidaires

Avec l’espoir que cette manifestation du 8 mars soit une telle réussite que le sommet de l’Etat ne puisse plus l’ignorer, des volontaires algériens s’organisent via les réseaux sociaux pour constituer des groupes de « brassards verts » qui pourront orienter et encadrer les marcheurs, prévenir les risques de bousculades, apporter quelques premiers soins, notamment en cas de projection de gaz lacrymogènes et nettoyer les rues à l’issue de la manifestation.

Et pour que le rassemblement puisse être le plus large possible, des propriétaires de véhicules ont organisé des navettes dans certains quartiers périphériques de la capitale pour transporter ceux qui veulent manifester vers le centre-ville.