Algérie : décès de Lakhdar Bouregaâ, héros de l'indépendance et figure du "Hirak"

Algérie : le Président Abdelaziz Bouteflika démissionne - JT 19h30 - 03/04/2019 Drapeau algérien, concert de klaxons, cris de joie et liesse populaire. Les Algériens ont longuement fêté le départ de leur Président mardi soir. Après 20 ans de règne, Abdelaziz Bouteflika quitte le pouvoir. C'est une page de l'histoire du pays qui se tourne. Bouteflika a fini par céder aux pression de la rue, et de l'armée. Il a donc remis sa lettre de démission au Président du Conseil de la Nation. Une lettre dans laquelle il affirme vouloir apaiser les cœurs et les esprits.