Algérie: décès d'un manifestant lors d'une manifestation contre la candidature Abdelaziz Bouteflika

Un homme a perdu la vie vendredi lors d'une manifestation en Algérie contre un possible cinquième mandat du président Bouteflika à la tête du pays, ont indiqué le ministre de l'Intérieur ainsi que la famille de la victime, samedi.

Le défunt a été identifié comme étant Hassan Ben Khedda, le fils d'un ancien homme politique algérien. Il participait vendredi à la marche de protestation organisée à Alger. "L'enquête et l'autopsie doivent encore clarifier les causes et les circonstances de sa mort", a commenté le ministre.

Selon le frère de la victime, qui était âgée d'une cinquantaine d'années, le drame s'est joué lors d'un affrontement entre la foule et la police. Ce décès est le premier recensé depuis le début, il y a un peu plus d'une semaine en Algérie, des manifestations populaires pour dénoncer la volonté du président Bouteflika, âgé de 81 ans et fortement diminué suite à un AVC, de briguer un cinquième mandat à la tête de la république.