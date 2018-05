Alexis Tsipras rencontrera Zoran Zaev pour régler la querelle autour du nom "Macédoine"

Les Premier ministres grec et macédonien, Alexis Tsipras et Zoran Zaev se rencontreront le 17 mai à Sofia pour tenter de régler la querelle bilatérale sur le nom de la Macédoine, a annoncé samedi le médiateur de l'Onu sur ce dossier, Matthew Nimetz.

Cette annonce, à l'issue d'une rencontre de plus de six heures entre M. Nimetz et les ministres grec et macédonien des Affaires étrangères, à Sounion, près d'Athènes, constitue une percée pour un règlement de ce différend vieux de 27 ans.

Depuis des semaines, la partie grecque indiquait qu'un tel rendez-vous des deux dirigeants signifierait que des progrès importants ont été faits dans les négociations relancées en janvier sur cette querelle, qui bloque l'adhésion à l'UE et à l'Otan de l'Ex-république yougoslave de Macédoine (Arym).

"Nous avons eu une rencontre très sérieuse, laborieuse et intense, avec du travail positif fait", a déclaré M. Nimetz, flanqué du Grec Nikos Kotzias et du Macédonien Nikola Dimitrov.

"Les deux ministres ont livré un travail important pour préparer la réunion des deux Premiers ministres la semaine prochaine à Sofia", lors du sommet UE-Balkans, a-t-il ajouté.

Reconnaissance bloquée

La Grèce a bloqué la reconnaissance internationale de la Macédoine sous ce nom après son indépendance, arguant d'une menace irrédentiste sur sa province du nord du même nom.

Athènes accepterait désormais un nom composé comportant le terme de Macédoine, de type Haute-Macédoine, mais exige que Skopje change sa Constitution pour intégrer ce changement, dernier obstacle de taille à un accord.

Dans un entretien vendredi, le porte-parole du gouvernement grec, Dimitris Tzanakopoulos, avait indiqué que les deux pays pourraient, s'ils s'entendent, conclure un traité international comportant un calendrier laissant à la Macédoine "un certain délai" pour changer sa Constitution. La rencontre à Sounion était la quatrième des trois hommes depuis la relance en janvier des pourparlers entre Athènes et Skopje.

Les deux ministres, qui se sont étreints et embrassés avant le départ de M. Dimitrov, se rencontraient pour leur part pour la troisième fois en trois semaines.