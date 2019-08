Alerte rouge en Chine qui craint l'arrivée du typhon Lekima, qui a fait un mort à Taïwan

Routes sinistrées après le passage du typhon Lekima (région de Taoyuan) à Taïwan - 09/08/2019 Les services météorologiques chinois ont lancé vendredi une alerte rouge au typhon, la plus élevée possible. Le typhon Lekima doit en effet atteindre ses côtes après avoir balayé l'archipel japonais des Ryukyu et l'île de Taïwan, où une personne est décédée. Le typhon Lekima devrait atteindre la Chine samedi par la région côtière de Zhejiang, située au sud de Shanghai (est). Les pluies devraient déjà balayer la province dès vendredi soir.