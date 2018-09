Alerte au cyclone en mer méditerranée, la Grèce touchée

Suspension des liaisons maritimes, population appelée à la prudence… La Grèce est affectée ce samedi par un 'médicane', un cyclone méditerranéen baptisé ‘Zorba’. En début d’après-midi, il avait atteint le sud-ouest du pays, frappant notamment l'île de Cythère et la localité de Kalamata, dans le Péloponnèse. Il devait poursuivre sa route vers l'est dans la journée, susceptible notamment d'affecter Athènes et sa région, ainsi que les Cyclades.

L'alimentation électrique et le trafic routier ont été perturbés dans les zones touchées par les fortes pluies et tempêtes provoquées par le phénomène, tandis que rafales et rouleaux provoquaient des dégâts sur des installations de plage et établissements de bord de mer.

Aucun problème majeur n'avait été signalé en début d'après-midi, la violence présumée de 'Zorba' ayant été révisée à la baisse depuis vendredi, avec notamment des prévisions limitant à 100km/h les vents attendus.

Les autorités grecques sont d'autant plus vigilantes que le pays a été victime récemment de deux catastrophes meurtrières, nourrissant la polémique sur leur capacité à faire face.

Une coulée de boue provoquée par de fortes pluies avait tué 21 personnes en novembre 2017 dans la localité de Mandra, non loin d'Athènes.

Un phénomène rare mais qui sera plus fréquent avec le réchauffement climatique

Peu courants mais récurrents, les 'médicanes' (contraction d’origine anglophone des mots cyclone et méditerranée) sont de grosses dépressions qui peuvent se former quand la mer est au plus chaud, à la fin de l'été, provoquant tempêtes et fortes précipitations.

"‘Zorba’ s’est formé il y a deux jours, entre la Libye et la Grèce, lorsqu’une masse d’air froid venant de l’Italie et de l’Europe du Nord a rencontré une masse d’air chaud au-dessus de la mer méditerranée", explique David Dehainaut, chef de bureau dutemps de l’IRM.

"Cela provoque la formation d’une tempête et comme la force est de 12 Beauforts (sur une échelle qui en compte 13), on parle d’un 'médicane'. On assiste à des pluies torrentielles, avec localement des quantités de 100 à 200 mm, ce qui correspond à un quart de ce qui tombe en moyenne, en Belgique, en un an. Avec aussi des fortes rafales de 100 à 130 km/h et des vagues entre 8 et 12m. Jusqu’à présent, les 'médicanes' sont relativement rares. Mais on pense qu’avec le réchauffement climatique ils seront plus fréquents à l’avenir".