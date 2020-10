Aldo Moro, Paul Vanden Boeynants, Baron Empain, ces kidnappings célèbres ayant marqué le monde politique et économique

Le projet d’enlèvement de la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, à ce stade de l’enquête, est vraisemblablement guidé par des motivations politiques. Le choix de la cible, une femme politique démocrate, farouche opposante à Donald Trump et la préparation d’un simulacre de jugement pour "trahison" pointent dans cette direction. Par le passé, plusieurs hommes politiques ont été enlevés. Pour des motifs politiques comme pour des mobiles plus prosaïquement liés à l’appât du gain.

Aldo Moro Aldo Moro en compagnie de Léo Tindemans, à Rome, en 1975 - © - BELGAIMAGE Le 16 mars 1978, en plein Rome, Aldo Moro, plusieurs fois Premier ministre et ministre italien, est enlevé par un commando des Brigades rouges, un groupement d’extrême gauche dirigé par Mario Moretti. Les cinq gardes du corps d’Aldo Moro sont assassinés pour permettre son rapt. L’ancien Premier ministre est détenu pendant 55 jours avant d’être assassiné. Son corps sera retrouvé dans le coffre d’une voiture. Les revendications des Brigades rouges étaient la libération de plusieurs de leurs membres emprisonnés. Plusieurs lettres de la main d’Aldo Moro ont été envoyées à des alliés politiques. Le pape Paul VI a, quant à lui, solennellement appelé à la libération du président du Conseil national de la Démocratie chrétienne de l’époque. Les membres de son groupement politique ont refusé de donner suite à ses courriers parce que ces derniers étaient, selon eux, dictés par les terroristes et ne reflétaient en rien la volonté d’Aldo Moro. Une attitude qui a été ensuite fustigée par la famille de l’homme politique. Après la découverte de son corps, le pape Paul VI célébra une messe, hors de la présence de la dépouille. Les funérailles nationales ont été refusées par la famille. Le procès des ravisseurs a compté pas moins de 63 accusés. 32 personnes ont été condamnées à la perpétuité. Mais il semble que le procès n’a pu tirer une série de choses au clair. Comme la composition exacte du commando, le lieu de détention ou l’identité des assassins. Quant à ceux qui ont orchestré l’enlèvement et l’assassinat, plusieurs théories coexistent. Certains y voient la main de la STASI est-allemande. D’autres pointent la responsabilité des services secrets italiens et américains dans l’échec des négociations qui auraient pu aboutir à la libération d’Aldo Moro. Plusieurs essais journalistiques ont été consacrés à cette affaire.

Paul Vanden Boeynants Paul Vanden Boeynants arrive à la conférence de presse du 15 févfrier 1989, juste après sa libération. - © ROBERT VANDEN BRUGGE - BELGA Paul Vanden Boeynants a commencé sa carrière dans le domaine de la viande industrielle. Il a été Premier ministre belge à deux reprises. En 1966 et en 1978. Ministre de la Défense également dans les gouvernements de Léo Tindemans et de Wilfried Maertens. Le 14 janvier 1989, il est enlevé par Patrick Haemers et sa bande et séquestré pendant presque un mois au Touquet. Par un coup de téléphone au journal Le Soir, les "Brigades socialistes révolutionnaires" revendiquent l’enlèvement. Paul Vanden Boeynants est libéré le 12 février 1989 après le versement d’une rançon de 63 millions de francs belges (1. 570.000 euros). Le son de la conférence de presse tenue à sa libération a été échantilloné et remonté pour être vendu à 50.000 exemplaires en moins de deux semaines. Patrick Haemers, quant à lui a fui au Brésil, mais a été arrêté en 1993 et extradé vers la Belgique. Il s’est suicidé dans sa cellule avant que le jugement ne puisse avoir lieu. La motivation de l’enlèvement semble bien être l’appât du gain, mais l’avocat de Patrick Haemers, Etienne Delhuvenne, affirme dans une interview à la DH et au Laatste Nieuws, en janvier 2019, que l’enlèvement avait été commandité. Patrick Haemers aurait perçu la somme de 125.000 euros pour kidnapper Paul Vanden Boeynants. Etienne Delhuvenne n’a pas mentionné le nom du fameux commanditaire.

Le baron Edouard-Jean Empain Edouard Jean Empain - © Keystone - Getty Images Le baron Edouard-Jean Empain était un industriel belge, installé à Paris. Il était l’héritier et le PDG du groupe Empain-Schneider. Le 23 février 1978, il est enlevé au pied de son domicile parisien, avenue Foch. Sa séquestration va durer 63 jours. Il ne quitte pas la banlieue parisienne. Au cours de sa détention, ses ravisseurs lui sectionnent une phalange de la main gauche. Deux enquêtes parallèles sont initiées. L’une, officielle, de la police, l’autre, privée, du groupe Empain-Schneider. Ces enquêtes, suivies par la presse, vont rapidement dévoiler des pans entiers de la vie privée du baron. Particulièrement son goût pour le jeu, l’existence d’une garçonnière parisienne et ses aventures extraconjugales. Une rançon est exigée par les ravisseurs et une âpre négociation avec le groupe Empain va s’ensuivre. Finalement, 40 millions de francs français, 6 millions d’euros, vont constituer la somme à payer. Mais lors de la remise, les kidnappeurs sont arrêtés et le baron libéré. Pour ce dernier, la responsabilité de son calvaire revient plus à sa famille et à ses proches. Il divorce et quitte le groupe Empain. Pendant l’enquête et le procès, il a été fait mention d’un commanditaire pour le rapt, mais les ravisseurs ont rapidement avoué que le baron avait été choisi dans une "courte liste" où l’on trouvait aussi le baron de Rothschild, Marcel Dassault ou encore Claude François. Ici aussi, c’est l’appât du gain qui semble bien avoir été à la source de l’enlèvement.

Guy Cudell Guy Cudell au balcon de la maison communale, lors de sa libération, le 26 juin 1984. - © Belga - HERWIG VERGULT Guy Cudell est connu pour avoir été bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode de 1953 à sa mort en 1999. Il a aussi été parlementaire et secrétaire d’État aux affaires bruxelloises dans plusieurs gouvernements nationaux. Le 24 juin 1984, il est enlevé dans sa commune. Sa voiture est rapidement retrouvée dans les environs du bois de la Cambre. Deux jours après, il réapparaît mystérieusement à Tellin, dans la province de Luxembourg. Son ravisseur, René Busschot, un habitant d’Evere, se livrera dès l’annonce de la libération de Guy Cudell. Le lendemain, un courrier demandant une rançon de 40 millions de francs, un million d’euros, arrive au domicile du bourgmestre de Saint-Josse. C’est au cours de l’enquête que les choses vont se corser. Pendant la reconstitution, Guy Cudell, qui prétend s’être libéré tout seul alors qu’il était menotté à un radiateur, éprouve des difficultés à montrer comment il s’y est pris. Lors du procès qui se tiendra à Mons, en 1987, Guy Cudell et le ministère public vont soutenir la thèse de l’enlèvement crapuleux, René Busschot, celui du kidnapping réalisé à la demande et avec la complicité de Guy Cudell. Un plan échafaudé selon lui pour assurer une publicité au bourgmestre à la carrière essoufflée et engranger une rançon à partager. La justice tranchera finalement dans le sens de Guy Cudell.