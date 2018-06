Air Belgium: la belgitude présentée à Hong Kong

Nous sommes au 25e et dernier étage d'un grand hôtel du centre-ville. Posés sur les plateaux argentés qui se faufilent entre des dizaines d'invités, des moules, des petits paniers de frites, des boulettes, des mini tarte au riz ou encore de petites crevettes roses et leur lit d'endive. Un drôle de menu, peu adéquation avec le standing de l’établissement et avec la cuisine locale, mais qu'importe, il émerveille totalement cet homme d'affaire chinois : "Vous savez, votre cuisine commence à devenir populaire à Hong Kong. D'ailleurs, notre groupe ouvre cet été un restaurant belge pas loin d'ici. On pourra par exemple y manger de la carbonade flamande et, bien sûr, on y boira des bières belges !" L'homme (de goût, manifestement) fait partie des investisseurs venus ce vendredi soir au Murray Hotel de Hong Kong. Des personnes venues placer leurs pions, serrer des mains, bref du networking pur et dur avec comme unique toile de fond une société belge, Air Belgium.

La compagnie aérienne est ici pour présenter son offre : un vol direct reliant Hong Kong et Charleroi, avec un aller-retour de base défiant toute concurrence (450 euros). "Un projet évidemment ambitieux, admet le CEO d'Air Belgium Niki Terzakis, mais l'aviation a cet avantage de pouvoir alterner, de pouvoir changer pour aller chercher les marchés nécessaires. Et aujourd'hui, ce marché, c'est la Chine." Devant lui, mais aussi devant Jean-Jacques Cloquet, patron de l'aéroport de Charleroi, et Michèle Deneffe du consul général de Hong Kong, nous retrouvons des investisseurs chinois, des journalistes locaux aussi. Tous applaudissent vivement à la fin de chaque intervention.

La moitié du monde à moins de cinq heures de vol

Le projet est effectivement ambitieux, tout comme les prévisions de la compagnie : sur une année pleine, Air Belgium compte séduire 500.000 voyageurs et table sur un chiffre d'affaire de 180 millions d'euros. Pour ce faire, 360 personnes travaillent déjà à temps plein en Belgique et une centaine d'autres, en Chine cette fois, sera bientôt engagée. Quatre avions A340, prêtés par Airbus, se relaient depuis le début du mois de juin pour effectuer les trajets. Ils seront, si les résultats sont satisfaisants, remplacés dans trois ans par une flotte toute neuve.

Une question se pose alors : qui, à Hong Kong, songerait à prendre un avion en direction de Charleroi ? La réponse nous la trouvons devant l'entrée de l'hôtel, où les taxis, minibus et voitures se succèdent. Là, se tient Philippe Dirckx, un Belge aux yeux clairs et aux cheveux grisonnants. Il vit à Hong Kong depuis 18 ans, gère aujourd'hui les marchés et les initiatives pour SWIFT dans l'Asie pacifique, et est persuadé qu'Air Belgium vise juste : "Les goûts touristiques des Chinois évoluent. Ils aiment aujourd'hui sortir des sentiers battus, sortir des grandes villes, pour se diriger vers les plus petites villes. Ça leur permet de retrouver des ambiances qu'ils ne retrouvent plus ici. Ce phénomène se ressent d'ailleurs dans l’offre touristique, qui évolue elle aussi."