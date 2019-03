Agression dans une prison française: 18 établissements bloqués par des surveillants en colère

Dix-huit établissements pénitentiaires français sont "bloqués" mercredi matin par l'action de surveillants, au lendemain de la violente agression de deux agents par un détenu radicalisé à la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, selon la direction de l'administration pénitentiaire (DAP). Les actions de grogne, qui ont débuté vers 06h00 du matin, font suite à un appel national aux blocages lancé par les syndicats FO et CGT.

Dans ces 18 établissements, sur un total de 188 à travers le pays, des surveillants ont ainsi refusé de prendre leur service ou empêché leurs collègues de se rendre au boulot. Dans d'autres centres de détention, des débrayages ponctuels ou des blocages partiels ont parfois lieu: service minimum, accès restreint au personnel médical, parloirs et unités de vie familiale bloqués, prises de poste retardées, etc.

Outre Condé-sur-Sarthe, bloquée par des dizaines de travailleurs, le mouvement touche entre autres les prisons de Fleury-Mérogis, la plus grande d'Europe, Melun, Tarascon, Gradignan et Borgo. A Fleury-Mérogis, environ 200 membres du personnel étaient rassemblés devant l'établissement dès l'aube, bloqués par des militants syndicaux. "Les collègues veulent aller bosser mais on ne les laisse pas, on ne les envoie pas dans un mouroir", a déclaré Thibault Capelle, délégué local FO-Pénitentiaire. Des journalistes sur place indiquent que des CRS sont venus tenter de débloquer l'accès à la prison peu avant 10h00.

Brûler des pneus et des palettes

Devant l'établissement de Condé, les gardiens de prison ont allumé un feu, faisant brûler des pneus et des palettes. "Il y a 130 personnes devant, tout est bloqué et personne ne rentre, la police, le personnel de direction, seule une infirmière a pu entrer", a déclaré à l'AFP Emmanuel Guimaraes, délégué national FO, devant l'entrée de cette prison. "C'est un mouvement illimité. L'émotion est très forte car ça faisait longtemps qu'on disait que ça allait arriver", ajoute-t-il, estimant que la France va "revivre ce qui s'est passé l'année dernière", en référence à l'important mouvement social qui avait touché les prisons après l'agression de trois surveillants à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

Deux surveillants de la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe avaient été blessés mardi, agressés au couteau par un détenu radicalisé âgé de 27 ans, Michaël Chiolo, qui a été interpellé ensuite dans un assaut du Raid. Selon le procureur de la République de Paris Rémy Heitz, le détenu radicalisé en prison et qui purgeait une peine de 30 ans, a affirmé vouloir "venger" Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg le 12 décembre 2018. L'agression a été qualifiée de "terroriste" par la ministre de la Justice Nicole Belloubet.

C'est en réaction à ces évènements que de nombreux surveillants ont décidé de se croiser les bras mercredi matin.

Selon Stéphane Canuti, responsable du syndicat FO pénitentiaire à Borgo en Corse, la mobilisation se poursuivra dans les prochains jours. "Ce n'est plus possible, on veut éviter que quelqu'un se fasse tuer mais au gouvernement, ils s'en moquent", juge-t-il.

Selon Yoan Karar, secrétaire général adjoint Force Ouvrière, "il y a à peu près 80% des établissements mobilisés" mercredi matin à travers toute la France: "les revendications portent sur la sécurité et les salaires. Il faut une revalorisation salariale car la grosse problématique, c'est qu'on n'arrive pas à recruter".