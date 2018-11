"Aggression", "acte irréfléchi": la loi martiale instaurée en Ukraine

La loi martiale instaurée en Ukraine suite à un vote lundi soir, à la demande du président Petro Porochenko. Une réaction à un "acte fou de la Russie", dit-il. Son pays voisin s'est emparé par la force, de trois navires de la marine ukrainienne dans le détroit de Kertch. Des navires qui ont "violé la frontière russe" selon elle. La loi martiale va générer plusieurs conséquences.

Les réservistes vont être mobilisés pour 30 jours dans les zones frontalières. Il s'agit de l'une des mesures de maintien de l'ordre public. D'autres vont être prises tandis les autorités vont réguler les médias et limiter des rassemblements publics.

Une "agression"

C'est une première en Ukraine. Et pour cause, le président Petro Porochenko craint une offensive terrestre russe. Pour lui, c'est un nouveau stade d'agression qui a été dépassé. Il exige la libération de ses navires et des 24 marins prisonniers.

Les Etats-Unis dénoncent une action illégale de la Russie et appellent à relâcher les navires et leurs équipages. L'OTAN de son coté met Moscou en garde contre les conséquences de ses actions.

La Russie, elle, dénonce une violation délibérée de son territoire. Elle accuse son pays voisin de faire monter la tension ... pour justement obtenir de nouvelles sanctions contre elle.

Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec Angela Merkel. Le président russe demande à la chancelière allemande de dissuader Kiev de tout acte "irréfléchi".