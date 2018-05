Afrique du Sud: un iceberg géant peut-il résoudre la pénurie d'eau de la ville du Cap?

Amener un iceberg pour résoudre la pénurie d'eau de la ville du Cap : c’est le thème d’un séminaire, les 17 et 18 mai au Cap, organisé par Nick Sloane. Ce Sud-Africain s’est fait connaitre dans le monde entier en renflouant le paquebot Costa Concordia, échoué au large d’une île italienne en 2012.

Cette opération, qui serait une grande première, serait possible avec un iceberg de l’Antarctique parce que ces derniers sont longs et plats. Il n'y a donc pas de risque qu’ils se retournent comme une crêpe, comme le font les icebergs du nord. L’opération est maintenant possible, selon Nick Sloane, grâce aux nouvelles technologies. D’abord les satellites qui permettent de repérer le bon iceberg : il doit faire environ 1 km de long sur 500 mètres de large, 200 mètres de profondeur pour un poids de 100 millions de tonnes.

Ensuite le géotextile : cette nouvelle matière permet de réduire la fonte de l’iceberg, en l’entourant d’une sorte de jupe. On place alors un filet derrière le mastodonte pour le remorquer jusqu’au courant de Bengela, qui va ensuite le pousser sur 2.700 km jusqu’au Cap, en deux ou trois mois.

Amarré à 40 km de la ville, l’iceberg pourra fournir chaque jour plus de 100 millions de litres d’eau pure, soit un cinquième des besoins de la ville. Mais l'opération est risquée et coûteuse. Et pour le moment la municipalité du Cap n’est pas très chaude.