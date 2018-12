Afrique du Sud: les espoirs du premier salon africain du cannabis

Et dans cette exposition, la fumette n'est pas autorisée: deux gardes, en tenue parodique de policiers, surveillent la vingtaine d’exposants et les visiteurs, d’ailleurs plutôt style entrepreneur que doux rêveur.

Ce fabricant de suppléments alimentaires vient de planter 20 hectares de cannabis au Lesotho et Zimbabwe, les deux seuls pays africains à autoriser la production d’herbe et d’huile à usage médical. L’Afrique australe offre un terrain idéal pour la production de cannabis. La consommation de beuh (longtemps illégale) fait d'ailleurs partie de la culture traditionnelle. Mais il faut améliorer la qualité médicinale des variétés locales.

"Les tests en labo coûtent très chers", explique-t-elle. "On ne fait pas encore de profits mais on est inondé par des demandes de sociétés canadiennes et européennes (NDLR - l'usage médical du cannais est autorisé au Canada, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Australie et dans de nombreux Etats américains)".

Toute la famille de Matiti utilise le cannabis pour se soigner, comme fortifiant sous forme de thé, pour prévenir les crises d’épilepsie du fils et les signes de démence de la grand-mère.

Mais l’Afrique du Sud risque de rater le coche. Elle a fait un premier pas, le 1er décembre, en autorisant la production de chanvre (qui n’a pas d’effets psychotropes) dans 35 fermes. Dalu Kunene montre fièrement ses tissus et t-shirts en chanvre qu’il fabrique depuis 1999.