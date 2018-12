Afrique du Sud: l'héritage controversé de Nelson Mandela

Madiba, comme l’appellent les Sud-Africains, est devenu un symbole universel de l’engagement citoyen. "Dimanche, j’ai réalisé à quel point Mandela était une icône mondiale, explique Karabo Moshodi, 24 ans, une animatrice radio de Soweto. Mandela avait compris qu’il fallait unir le pays pour surmonter nos problèmes. Aujourd’hui, il y a trop de divisions. Il faudrait revenir à l’esprit de Mandela et, comme lui, être prêt à faire des sacrifices. Mais les jeunes sont focalisés sur leur avenir individuel. Il n’y a plus cette magie collective".

Pour Bheki Dube, 26 ans, propriétaire d’un hôtel et deux backpackers, "on ne peut pas poursuivre dans la voie de Mandela. Pour éviter que le pays ne plonge dans la guerre civile, il a privilégié la réconciliation raciale. Mais maintenant, nous devons poursuivre la révolution et atteindre la liberté économique". Malgré l’émergence d’une importante classe moyenne noire, les Blancs contrôlent toujours l’essentiel de l’économie et l’Afrique du sud reste l’un des pays les plus inégalitaires de la planète.

Les Blancs doivent céder ce qu’ils contrôlent ou quitter le pays

Pour une partie des Noirs, Mandela est devenu le symbole de la persistance du statu quo. Julius Malema, président du parti radical des Combattants pour la liberté économique l’avait même accusé d’être un "traître" avant de se reprendre été d’affirmé que le "vieil homme" avait fait trop de compromis, en abandonnant notamment le programme de nationalisations. "La priorité a été de maintenir la stabilité du pays, au détriment de la justice et la redistribution, pense Thobile Ndzimande, 24 ans, qui travaille dans la finance. L’oppression se poursuit encore aujourd’hui. Pour moi, les Blancs doivent céder ce qu’ils contrôlent à la majorité de la population ou quitter le pays"