Afrique du Sud: Johannesburg veut devenir "l'une des capitales mondiales du graffiti"

Des graffeurs européens et locaux sortiront leurs bombes de peinture pour décorer les murs de la ville lors du festival "City of gold" du 7 au 13 octobre.

Le Suisse Malik, l’Espagnol Malakkai et les frères serbes Sobekcis participeront au 6e festival d’art mural de Johannesburg, "City of gold", du 7 au 13 octobre, aux côtés de graffeurs locaux comme Falko, Mars, Rasty, Tyler B Murphy, Rekso, Biaz or Drake. "Nous voulons promouvoir notre ville comme l'une des capitales mondiales du graffiti et l’art de la rue auprès du public, alors que seulement 6 % des écoles proposent des cours de peinture", explique l’organisateur du festival, Jared Pereira, du magasin et galerie d’art "Gray scale", fondée en 2006 par trois graffeurs.

"Quand j’ai commencé en 2005 dans des passages souterrains, c’était illégal et mal vu", se souvient Bias, l’un des graffeurs en vue de Johannesburg. Archéologue de profession, il fait des visites guidées des graffitis de Maboneng. Dans ce quartier devenu l’un des plus trendy de la ville, d’immenses peintures murales ont été commandées depuis 2008 par la société "Propertuity", qui a réhabilité cette ancienne zone industrielle devenue un chancre urbain. "Au départ, ils ont surtout invité des graffeurs internationaux comme le Belge Roa, explique Bias. C’était très stimulant pour les artistes locaux, qui ont gagné en précision."