Afrique du Sud : de plus en plus de femmes noires dans des métiers d’hommes

Madidimalo Langa, Didi en court, supervise une équipe de 4 techniciens à "MA Automotive" à Pretoria. C’est la première cheffe d’équipe, noire et féminine, dans cette usine qui fabrique des corps de voiture. En Afrique du sud, la politique de promotion économique des Noirs encourage l’ascension des femmes : elles comptent double dans le système de points calculé pour chaque entreprise. Ainsi, entre 2002 et 2018, le nombre de femmes a quadruplé dans les mines, selon la Chambre des mines sud-africaine. En 2018, elles y occupaient entre 16 et 18% des postes de cadres.

Didi supervise l’entretien des robots. Les techniciens sont, presque tous, des hommes blancs. Au départ, ils ne lui ont pas fait de cadeaux : "Quand il y avait une panne, ils me disaient d’appeler quelqu’un de plus intelligent pour m’aider, que ce n’est pas un boulot pour les femmes. Certains disaient même que notre place est à la cuisine, se rappelle-t-elle en riant. Ils disaient aussi que j’ai été promue uniquement à cause de ma peau noire. Heureusement, la direction est intervenue pour remonter leurs bretelles".

Avances sexuelles

Les préjugés sont bien ancrés, à entendre Louis Havenga, un technicien afrikaner d’une trentaine d’années. "Didi travaille mieux que beaucoup d’hommes. Mais elle n’est pas aussi bonne au niveau technique. C’est la nature, c’est un truc d’hommes !" La diplômée en robotique a aussi dû résister aux avances sexuelles. "Du moment qu’ils ne sont pas agressifs et ne dépassent les limites, je parviens à gérer le problème en leur parlant."

Pour cette jeune femme déterminée, l’important est d’en vouloir. "On donne aux femmes qui commencent des tâches faciles. Mais j’ai demandé tout de suite un poste difficile, pour apprendre, et avoir les mêmes opportunités que les hommes." Le patron français de l’entreprise, Vincent Lemaire, a apprécié cette ténacité : "Elle aime mettre les mains dans la graisse et elle dirige très bien les gens. C’est une personne qui a du potentiel".