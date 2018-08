Afrique: ces vieux présidents qui s'accrochent toujours au pouvoir (carte)

En face, les opposants ne manquent pourtant pas : Félix Tshisekedi, fils de l’ancien Premier ministre zaïrois Etienne Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, acquitté par la CPI, ou encore Vital Kamerhe. De son côté, Moïse Katumbi n’a toujours pas réussi à rentrer d’exil, mais il ne désespère pas de pouvoir participer au scrutin.

En Algérie, Abdelaziz Bouteflika, âgé et diminué, n’est plus qu’une ombre présidentielle. Ses apparitions sont de plus en plus rares, mais il devrait fêter ses vingt ans de règne l’an prochain, à 82 ans. Rien ne l’empêchera a priori de se représenter, tout comme le dictateur ougandais Yoweri Museveni (74 ans), qui a récemment supprimé la limite d’âge pour les candidats. Toutefois, son cinquième mandat ne se passe pas tout à fait comme prévu. Depuis une semaine, la gronde monte contre le président, après qu’il a fait emprisonner son principal opposant, le député Bobi Wine. Ce dernier, un ancien chanteur bling-bling très populaire, est accusé de terrorisme et aurait été victime de torture en prison. Face à la contestation, le président Museveni a fait boucler la capitale et la garde a tiré à balles réelles pour disperser les manifestants.