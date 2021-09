Afghanistan: une Belge à bord du 2e vol d'évacuation Kaboul-Doha

Un nouveau vol destiné à évacuer des étrangers et des Afghans voulant fuir le pays a quitté ce vendredi Kaboul, où les talibans consolident leur emprise à la veille du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Une Belge était à bord de l'avion, ont confirmé les Affaires étrangères à Belga.

L'avion de vendredi était arrivé plus tôt dans la journée avec des fournitures de secours. On ignore combien de personnes au total se trouvent à bord. Les Affaires étrangères savent actuellement qu'une ressortissante belge figure parmi les passagers. Quarante-neuf ressortissants français et membres de leurs familles ainsi que sept Néerlandais se trouvent également dans l'avion.

Un vol passager international avait déjà quitté Kaboul jeudi, pour la première fois depuis la fin du retrait des forces américaines et de l'Otan le 30 août, à l'issue de deux semaines très chaotiques à l'aéroport de la capitale afghane.

Le départ prévu d'un deuxième vol d'évacuation vendredi vers le Qatar montre que l'aéroport, qui avait été saccagé fin août, est proche de pouvoir rouvrir aux vols commerciaux, grâce en particulier aux efforts des Qataris.

Le vol Qatar Airways à destination de Doha jeudi comprenait une centaine de personnes, dont 10 Américains et 11 résidents permanents aux États-Unis, 43 Canadiens et 13 Néerlandais.