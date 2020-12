Afghanistan : un activiste célèbre tué dans une embuscade à Kaboul

Un activiste afghan de renom, à la tête d’une organisation indépendante d’observation des élections, a été tué mercredi à Kaboul dans une embuscade menée par des hommes armés, a-t-on appris auprès d’un de ses collègues et de la police.

Mohammad Yousuf Rasheed, le directeur exécutif du Forum afghan pour des élections libres et équitables (Fefa), a été attaqué dans le sud de la capitale, alors qu’il se rendait en voiture à son travail.

"Il a été blessé et est décédé plus tard à l’hôpital", a indiqué à l’AFP l’un de ses collègues, Abdul Wahab Qarizada. Le chauffeur de M. Rasheed a été blessé dans l’attaque, a-t-il précisé.

Un journaliste tué lundi

Le porte-parole de la police de Kaboul, Ferdaws Faramarz, a confirmé les circonstances de ce meurtre.

Les assassinats ciblés de journalistes, personnalités politiques et défenseurs des droits sont devenus de plus en plus fréquents ces derniers mois en Afghanistan.

Mardi, quatre personnes travaillant pour l’administration pénitentiaire afghane avaient été tuées à Kaboul, avec un passant, dans l’explosion d’une bombe placée sous leur voiture.

Lundi, un journaliste reconnu, Rahmatullah Nekzad, avait été tué en se rendant à la mosquée, par des hommes armés d’un pistolet muni d’un silencieux, à Ghazni (est). Il est le quatrième journaliste assassiné en deux mois en Afghanistan, et le septième cette année.