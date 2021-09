Afghanistan: " Si je faisais de la musique dehors, peut-être que les talibans viendraient me tuer "

Les talibans vont-ils interdire la musique en Afghanistan comme ils l’ont fait lorsqu’ils étaient au pouvoir il y a 20 ans ? C’est la question que se posent aujourd’hui les musiciens du pays. Les menaces et agressions se multiplient, des instruments sont détruits et un chanteur populaire a même été assassiné. Notre envoyé spécial à Kaboul Wilson Fache a rencontré un artiste traqué par les talibans mais qui continue à jouer coûte que coûte, terré dans un sous-sol.

Depuis l’arrivée au pouvoir des talibans il y a un mois, c’est le nouveau rituel de Ahmad Fardin: s’enfoncer sous terre pour continuer à faire de la musique en tout discrétion. "Je joue dans le sous-sol car d’ici on ne peut pas m’entendre. Si je faisais de la musique dehors, peut-être que les talibans viendraient me tuer", craint l’artiste.

Les menaces et agressions se multiplient

Des combattants ont débarqué dans son bureau il y a trois semaines et ont détruit ses instruments de musique avec la crosse de leurs fusils, le poussant à quitter Kaboul au plus vite. Son refuge: la maison d’un ami, où il utilise la cave sombre comme un studio. Dans sa fuite, il a emporté sa femme, leurs quatre enfants, et son harmonium, miraculeusement rescapé de la fureur des talibans.

Le nouveau régime va-t-il interdire la musique en Afghanistan comme lorsqu’il était au pouvoir il y a 20 ans? C’est la question que se posent aujourd’hui les musiciens du pays. Si aucune interdiction formelle n’est pour le moment entrée en vigueur, les menaces et agressions se multiplient. Le 27 août dernier, le chanteur folklorique Fawad Andarabia été tué d'une balle en pleine tête. Un assassinat qui aurait eu lieu à titre de prévention.

Les fleurs éclosent et créent un printemps de liberté

Interrogé par la RTBF sur la possibilité d’une interdiction de la musique, Zabihullah Nourani, responsable de l’information et de la culture de la province de Balkh, donne une réponse volontairement vague qui laisse la place au doute. "Si c’est en accord avec les règles de l’Islam, nous le permettrons et tenterons même d’en faire la promotion. Les poèmes et les musiques qui respectent les réglementations islamiques seront autorisés", affirme celui qui n’avait que huit ans lors de la chute du premier régime taliban.

Ahmad Fardin soupire: "Je n’ai plus aucune perspective d’avenir maintenant que les talibans sont au pouvoir." Le chanteur s’assied en tailleur dans la pénombre, ouvre son harmonium, et entonne une chanson populaire. "Les fleurs éclosent et créent un printemps de liberté", chante-t-il, peut-être pour la dernière fois à l’intérieur de son pays natal. Un ami cinéaste, présent dans la pièce, ne peut retenir une larme.