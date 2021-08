Afghanistan : réfugiée au Danemark, l’ex-capitaine de l’équipe féminine afghane œuvre pour exfiltrer les joueuses de football

Elle ne dort plus, mais ne baissera pas les bras : du Danemark où elle vit, l’ex-capitaine de l’équipe féminine d’Afghanistan de football, Khalida Popal, orchestre l’exfiltration de joueuses menacées par les talibans et entend poursuivre son combat pour l’émancipation des filles dans son pays natal. "Nous avons réussi à faire sortir 75 personnes d’Afghanistan, notamment des joueuses et des membres de leur famille" vers l’Australie, témoigne la jeune femme, assise sur les gradins du stade du FC Nordsjaelland, club de première division danoise où elle travaille comme coordinatrice commerciale.